נפרדים מהרב בצרי זצ"ל

תלמידיו של ראש ישיבת המקובלים "השלום" בירושלים, הרב דוד בצרי זצ"ל, נפרדים ממנו בכאב ומספרים על ענוותנותו, מסירותו לתורה ולתפילה והדאגה שהפגין כלפי תלמידיו במשך עשרות שנים.

"אני עם הרב כבר 35 שנה", סיפר אחד מתלמידיו. "היינו ממש כרוכים אחריו בלב ובנפש. הענווה שלו הייתה כל כך גדולה, עד שהוא בעצמו היה מגיע להעיר אותנו לתפילה. התפעלנו מכך מאוד שהרב בעצמו היה בא להעיר אותנו בבוקר לתפילה".

תלמיד נוסף סיפר על מסירותו יוצאת הדופן ללימוד התורה: "הייתי תלמיד של הרב כמה שנים והבנתי שהרב באמת היה אור קדוש. אני זוכר שהשינה שלו לא הייתה שינה. הוא היה ישן בישיבה, מתעורר וממשיך מיד בתורה. כל המטרה שלו הייתה לאחד את עם ישראל ולעזור לכל האנשים".

אחד ממכריו הוותיקים של הרב ספד לו: "איש קבלה גדול מאוד, איש ענק. הוא עשה הרבה תיקונים כאן. הרבה שנים זכיתי להתפלל לצידו והתפילה שלו הייתה מיוחדת. איש קבלה גדול מאוד. בדורנו אין עוד מקובל כזה. מה שנגיד עליו, לא יספיק".

תלמיד אחר נזכר דווקא בענוותנותו של הרב ובדברים הקטנים שעשה בעצמו: "הייתי רואה בעיניים, כשהייתי בא לכאן לשיעורים, את הענווה שלו. הוא היה מתכופף ומרים ניירות מהרצפה. איזו ענווה, איזו צדקות. הברכות שלו מתקיימות בשמיים".

הוא הוסיף: "שיתפלל בשמיים על עם ישראל ועל משיח צדקנו, על גאולת עם ישראל בגאולה שלמה. כמו שהתפלל בחייו, כך שיתפלל עלינו בשמיים. יש לו הרבה זכויות וזכות התורה הקדושה תגן בעדו".

תלמיד נוסף סיפר על הקשר האישי שלו לרב בצרי: "עצוב מאוד. כאב לי לשמוע שרבי, הרב דוד בצרי נפטר. זכיתי שהוא יהיה בבר המצווה שלי. הוא עשה דברים רבים למען עם ישראל. הוא חיזק את התורה, חיזק את עם ישראל וחיזק את הישיבות. כאן בישיבה הוא לימד אלפים, והחזיר אנשים לתורה ולמצוות".