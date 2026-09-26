אלי גולדשמידט, לשעבר חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה וכיום משוריין במקום ריאלי ברשימת הליכוד, סיפק בריאיון ל"פגוש את העיתונות" הסבר חד למעבר הפוליטי שעבר ולתמיכתו בראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך הריאיון הוא הגדיר את נתניהו "כיפת הברזל של המדינה", טען כי הציל את ישראל מהשמדה ואף השווה אותו לכוכב הכדורגל ליונל מסי.

כבר בפתח השיחה נדרש גולדשמידט להתמודד עם התבטאות קודמת שלו, לאחר שנשאל מדוע מחק מחשבון הטיקטוק שלו סרטון שבו טען כי יחיא סנוואר הביס את נתניהו, ששחרר אותו מהכלא. "מחקתי את זה במשך הזמן", השיב.

לדבריו, השינוי בעמדותיו התחולל בספטמבר 2024. "מספטמבר 2024 עברתי צד לאחר שכל השנים הייתי שטוף מוח ושנאה נגד נתניהו", אמר. גולדשמידט טען כי השתכנע לתמוך בראש הממשלה בעקבות האופן שבו, לדבריו, הוביל את ישראל מול האיומים שניצבו בפניה והפך אותה למדינה החזקה באזור.

גולדשמידט גם התייחס למחלוקת סביב המלחמה ושחרור החטופים. לטענתו, בעוד שנתניהו פעל לחלץ את ישראל מ"איום נורא", הצד השני ביקש להיכנע לתנאי חמאס. "לא יעזרו לך המניפולציות, גם אני רציתי את שחרור החטופים", אמר.

בהמשך שיבח את נאומו של נתניהו באו"ם והרחיב את דברי התמיכה בו. "הוא כיפת הברזל של ישראל והעולם המערבי, הוא הציל אותנו מהשמדה", הצהיר.

הדברים הובילו לעימות חריף עם המראיין בן כספית, שהגיב בצעקות והאשים את גולדשמידט בהתעלמות מהעובדות. "מי הביא אותנו לסף השמדה? איך אתה לא מתבייש?", הטיח בו. גולדשמידט לא נסוג והשיב לכספית במתקפה משלו: "אתה צריך לעשות חשבון נפש, 30 שנה אתה מתפרנס משנאת נתניהו".

בשלב הזה החריף העימות עוד יותר. כספית טען כי במשך שנים הזהיר מפני המדיניות כלפי חמאס וכי קרא לנתניהו להפיל את שלטון הארגון. "כל האזהרות שלי התגשמו. והרבה יותר ממה שדמיינתי, לא חלמתי שיקרה שבעה באוקטובר. 15 שנה כתבתי לו להפיל את שלטון חמאס, זה בארכיונים. התחננתי שלא יעשה את עסקת שליט. תתבייש. ואני לא אחראי על כלום. אני לא יכול לשמוע את השקרים האלה. איפה הניצחון המוחלט?", אמר.

גולדשמידט המשיך להגן על נתניהו והפנה את הדיון לאיראן. "ביבי לא השיג את איראן בנושא הגרעיני? בסופו של דבר המשטר באיראן יתפרק", אמר.

את דבריו חתם בשבחים נחרצים לראש הממשלה ובטענה כי עצם נוכחותו מהווה גורם הרתעה עבור אויביה של ישראל. "ביבי עשה את מה שלאף אחד לא היו ביצים לעשות, הוא ההרתעה הכי גדולה של מדינת ישראל ואם הוא ייפול כל האויבים שלנו יריחו את החולשה ויידעו שאפשר לעשות פה מה שהם רוצים", אמר גולדשמידט, וסיכם את עמדתו בהשוואה מעולם הכדורגל: "הוא המסי שלנו".