המאבק הרעיוני על דמותה של הציונות הדתית ועל הדור הצעיר שלה אינו מתנהל רק בקלפי, במפלגות או ברשתות החברתיות. זירה ותיקה ומשפיעה נמצאת דווקא במקום אחר: בבתי הכנסת, בין דפי עלוני השבת והעיתונים המגזריים שמבקשים להגיע מדי שבוע לקהל ממוקד במיוחד.

העיתונאי עקיבא נוביק התייחס לשינויים שעברה הזירה הזאת בריאיון למנדי גרוזמן ב"כאן מורשת", בעקבות פרק חדש בהסכת "עד הקצה" של קרן נויבך בהשתתפותו. במהלך השיחה הוא תיאר כיצד עלוני פרשת השבוע הצנועים של פעם צמחו בחלק מהמקרים למוצרים תקשורתיים של ממש, וכיצד אפשר לזהות דרכם גם את המחלוקות, תתי-הקבוצות והמאבקים הרעיוניים בתוך הציבור הדתי-לאומי.

לדברי נוביק, כוחם של עלוני השבת נובע בין היתר מהמקום שבו הם פוגשים את הקוראים. בית הכנסת מאפשר להם להגיע ישירות לציבור מוגדר, בזמן שבו תשומת הלב אינה מתחלקת עם הטלפון הנייד.

"אתה מגיע להמון עיניים, ואין בעולם קהל, נקרא לו קהל שבוי, כמו אנשים שקוראים במהלך התפילה", אמר. יתרון נוסף, לדבריו, הוא האפשרות לקחת את העלון מבית הכנסת ולהמשיך לקרוא אותו בבית.

אלא שההצלחה הזאת הביאה עמה גם שינוי. מה שהחל כגיליונות קטנים שהתמקדו בפרשת השבוע התרחב עם השנים, ובחלק מהמקרים הפך לעיתון הכולל מערכת, עשרות עמודים וקו רעיוני מזוהה. נוביק הצביע בהקשר הזה על "עולם קטן", שעבר מעלון שבת לעיתון של ממש.

דווקא ההתרחבות, לדבריו, עלולה ליצור קושי. "ברגע שאתה גדול יותר מבית הכנסת, מבחינה ההפצתית, אתה בבעיה אדירה", הסביר. עלון קטן יכול להשתלב באופן טבעי יחסית בסביבת התפילה, להיכנס בין הטלית לסידור ולעבור מיד ליד. כאשר המוצר הופך לעיתון גדול, הוא כבר מקבל נוכחות אחרת ומתרחק מהפורמט שהשתלב במשך שנים במרחב של בית הכנסת.

השינוי אינו טכני בלבד. בעיני נוביק, ריבוי העלונים והעיתונים מאפשר להתבונן גם בתהליכים פנימיים שמתרחשים בציונות הדתית. ככל שהמגזר התפצל לקבוצות ולזרמים שונים, כך התפתחו גם במות תקשורתיות שמבטאות זהויות וקווים רעיוניים שונים.

"בגלל הריבוי של העיתונים והעלונים, אפשר דרכם באמת לראות את תתי-תתי המגזרים", אמר.

מאחורי המגוון הזה מתקיים גם מאבק רחב יותר על זהותו של הציבור הדתי-לאומי, ובעיקר על הדור הצעיר. נוביק התייחס לפער שבין הנראות הפוליטית של חובשי הכיפות הסרוגות לבין השאלה עד כמה הם רואים בעצמם ציבור שמחויב למסגרת פוליטית מגזרית אחת.

לדבריו, חלקים בציונות הדתית אינם מקבלים את התפיסה שלפיה השתייכות מגזרית מחייבת גם הצבעה בהתאם להנהגה פוליטית מסוימת. "הציבור הזה דוגל בכך שהוא לא בכיס של אף אחד", אמר. הפתיחות הזאת, לדבריו, מסבירה גם מדוע פוליטיקאים ממפלגות שונות מבקשים לפנות לציבור הזה ולמשוך אותו אליהם.

כאשר השיחה עברה לדור הצעיר, נוביק הסתייג מההנחה שלפיה הצעירים נעים בהכרח לעבר מרכז המפה הפוליטית. "הנוער בכלל... הם לא הולכים לאמצע", אמר. לדבריו, הצעירים נחשפים במקביל למסרים פוליטיים שונים, ובמיוחד ברשתות החברתיות, שבהן הם מחפשים "אמירות נחרצות".

כך מתחברות שתי הזירות שעליהן דיבר נוביק: מצד אחד בית הכנסת והנייר המודפס, ומהצד האחר עולם המסכים והרשתות החברתיות. בשתיהן מתקיים מאבק על תשומת הלב ועל הזהות של קהל צעיר שנחשף למגוון מסרים ואינו בהכרח רואה את עצמו מחויב למסגרת מגזרית אחת.

את השיחה חתם נוביק בזיכרון אישי מעולם עלוני השבת. הוא סיפר על קריאת "שיחת השבוע" של חב"ד בילדותו, והציג את העלון הוותיק כנקודת ייחוס שממחישה דווקא באמצעות היציבות שלו את גודל השינוי שהתרחש סביבו.

בעוד עלונים אחרים התאימו את עצמם לעולם תקשורתי שהשתנה ול"דור המסכים", לדבריו, "שיחת השבוע" כמעט שלא השתנה לאורך השנים. "כשכל העלונים האלה מתאימים את עצמם לדור המסכים וכולי, זאת אנדרטה מופלאה", אמר. "עמוד תווך נפלא שמראה כמה השתננו".