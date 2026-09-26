יו"ר מפלגת ישר!, גדי איזנקוט, הבהיר בריאיון ל"פגוש את העיתונות" כי רע"ם לא תהיה חלק מממשלה בראשותו במצב הנוכחי. לדבריו, הוא אינו רואה כיום מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את התנאים שהציב לשותפות פוליטית.

איזנקוט מנה ארבעה תנאים: מדינה יהודית ודמוקרטית, מגילת העצמאות, חובת שירות והכרה בחמאס כארגון טרור שיש להשמידו. בהתייחסו לרע"ם וליו"ר המפלגה מנסור עבאס אמר: "אני לא רואה כרגע אף מפלגה ערבית או חרדית שמקבלת את הכללים האלה, כולל מנסור עבאס. לכן, הוא לא יהיה חלק מהממשלה הבאה".

כשנשאל במפורש אם רע"ם לא תהיה חלק מהקואליציה שלו, השיב: "מאחר שהם לא מקבלים את שלושת הכללים, כולל הכלל של הכרה בחמאס כארגון טרור שצריך להשמיד אותו - הם לא יהיו חלק מהממשלה".

הדברים נאמרו זמן קצר לפני פגישתו עם מנהיגי גוש השינוי, על רקע המאבק על הובלת הגוש. איזנקוט הבהיר כי מבחינתו המטרה המרכזית היא ניצחון בבחירות: "אולי תהיה ביקורת כזו או אחרת, אבל מהות הפגישה היא איך מנצחים בבחירות".

איזנקוט מכוון לכך שמפלגתו תהיה הגדולה בגוש ופועל, לדבריו, להשגת רוב של 63-65 מנדטים. הוא גם הביע ביטחון כי אם ישר! תהיה המפלגה הגדולה, נפתלי בנט ימליץ עליו להרכבת הממשלה. "אני משוכנע שכן", אמר, והוסיף כי היחסים בין ראשי הגוש טובים יותר מכפי שהם נראים כלפי חוץ.