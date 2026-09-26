טל גלבוע, איש טריאתלון וסבולת שהיה מוכר היטב בקרב ספורטאים ורוכבים בישראל, נהרג הבוקר (שבת) בעת שרכב על אופניו בכביש 98, סמוך לצומת מגשימים שבדרום רמת הגולן.

גלבוע נפגע מרכב ומותו נקבע בזירה לאחר מאמצי החייאה ממושכים. הוא הותיר אחריו את רעייתו גלית, את שני ילדיו יובל ומאיה, משפחה וחברים רבים.

עבור מי שהכירו את גלבוע מעולם הסבולת, הבשורה על מותו קטעה תקופה שבה כבר סימן לעצמו את האתגר הבא. לאחר שהשתתף מספר פעמים בחצי המרחק של הישראמן באילת ובתחרויות איש ברזל בעולם, הוא היה בעיצומן של הכנות לקראת השתתפות ראשונה בישראמן המלא.

רק ימים ספורים לפני התאונה הוא עוד נפגש עם מאמנו הוותיק דן אלתרמן. השניים ישבו במשך כמה שעות, שוחחו ועבדו על תוכנית האימונים לקראת היעד הבא. לאחר מותו של גלבוע הפכה אותה פגישה, מבחינתו של אלתרמן, למפגש פרידה שלא ידע שכך יהיה.

"תודה על הביקור האחרון. לפני כמה ימים, כמה שעות יחד, לשבת, לדבר, לדייק את התוכנית ולצאת לדרך לעוד יעד. מי היה מאמין שזה יהיה המפגש האחרון שלנו. בדיעבד, כאילו זכיתי למפגש פרידה…", כתב אלתרמן. "הלב שלי עם גלית, עם הילדים, עם המשפחה המדהימה שהשארת מאחור. טל, עכשיו תנוח. יהי זכרך ברוך ומבורך".

מותו של גלבוע מטלטל קהילת רוכבים שכבר התמודדה בשבת הקודמת עם מותו של רוכב נוסף. שבוע קודם לכן נהרג איציק בראשי, בן 56, במאי בחטיבת החדשות של כאן 11, לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על אופניו בכביש 44 ליד מחלף נשרים.

מדובר בשבת שנייה ברציפות שבה נהרג רוכב אופניים בכביש בין-עירוני. מתחילת השנה נהרגו יותר מ-335 בני אדם בכבישי ישראל.