חודש לפני שהישראלים יגיעו לקלפיות, חמישה ממנהיגי המפלגות המזוהות עם "גוש השינוי" מבקשים להציג חזית מתואמת לקראת מערכת הבחירות.

יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדי איזנקוט, אביגדור ליברמן ויאיר גולן נפגשו הערב (מוצאי שבת) בביתו של לפיד בתל אביב, ובתום הפגישה פרסמו מסמך עקרונות משותף הכולל התחייבות להימנע מהתקפות הדדיות ולפעול במשותף להקמת ממשלה לאחר הבחירות.

המשתתפים ביקשו לתאם את פעילותם בחודש שנותר עד יום הבחירות ולהגדיר שורה של מטרות משותפות, למרות המחלוקות האידיאולוגיות ביניהם.

במסמך שעליו חתמו הגדירו עצמם המשתתפים "ראשי מפלגות התיקון", ותיארו את מערכת הבחירות הקרובה כ"בחירות קריטיות לגורל המדינה". הם הציבו כמטרה משותפת הקמת "ממשלת תיקון ובנייה מחדש, ציונית וממלכתית", והתחייבו לפעול להרחבת ציבור המצביעים שלהם ולהשגת רוב שיאפשר את הקמתה.

אחד הסעיפים המשמעותיים במסמך נוגע דווקא להתנהלות בין המפלגות עצמן. החמישה התחייבו כי עד להקמת הממשלה לא יתקפו הם או מי מטעמם מפלגה אחרת בגוש או את העומד בראשה. בכך הם מבקשים לצמצם את העימותים הפנימיים בתקופה שנותרה עד הבחירות ולרכז את פעילות המפלגות במטרות שעליהן הצליחו להסכים.

לצד ההתחייבות הפוליטית, סיכמו ראשי המפלגות על הקמת שלושה צוותי עבודה בתוך 48 שעות. הצוות הראשון יעסוק בהגדלת שיעור ההצבעה בקרב מצביעי הגוש, בהיערכות ליום הבחירות ובשמירה על טוהר הבחירות. הצוות השני יופקד על גיבוש קווי היסוד של הממשלה שאותה הם מבקשים להקים, ואילו הצוות השלישי ירכז את עבודת הדוברות המשותפת ואת ההתמודדות עם מה שהוגדר במסמך כפייק ניוז ומסעות הכפשה.

בין הנושאים שהוגדרו מראש לעבודת הצוות שיעסוק בקווי היסוד: השוויון בנטל, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, הגבלת כהונת ראש הממשלה, חוקה ותוכנית עבודה למאה הימים הראשונים של הממשלה.

"אנחנו מאוחדים ונחושים להביא תיקון ותקווה למדינת ישראל", נכתב בחלקו האחרון של המסמך. חמשת המנהיגים קראו לציבור התומך בעקרונותיהם להגיע לקלפיות, והתחייבו זה כלפי זה וכלפי הציבור לקיים את ההסכמות שעליהן חתמו.