עשרות מבכירי רבני הציונות הדתית פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו, לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשרי הקבינט המדיני-ביטחוני, בקריאה לעצור את תוכנית "מועצת השלום" להכנסת כוחות בינלאומיים לרצועת עזה.

בין החותמים: הרב דב ליאור, רבה של צפת הרב שמואל אליהו, הרב יואל בן נון ממייסדי ישיבת הר עציון, רב השומרון הרב אליקים לבנון, ראש מכון המקדש הרב ישראל אריאל ורבנים בכירים נוספים.

במכתב מזהירים הרבנים כי הכנסת צבאות זרים לעזה והעברת השליטה בחבל לידיהם יפגעו אנושות בביטחון ישראל ובנוסף, גם ייצרו את התנאים להקמת מדינה פלסטינית.

"ארץ ישראל שייכת לעם ישראל בלבד", כתבו, והביאו את דברי הרמב"ן המפורסמים: "שלא נעזבנה ביד זולתינו מן האומות או לשממה".

הרבנים מזהירים עוד: "הפקדת ביטחון ישראל בידי גורמים זרים - ובוודאי אויבי ישראל - מסכנת את חיי כלל ישראל. לאחר אסון אוסלו, אסור לחזור על אותה טעות". בהמשך הם כותבים נחרצות לשרי הקבינט: "מי שייתן לכך יד לא יוכל חלילה לומר: 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'".

בסיום המכתב קוראים הרבנים לממשלה לעמוד איתן מול הלחצים המדיניים ו"לסרב בתוקף לכל תכנית המבקשת למסור את השליטה בחבל עזה לידי גורמים זרים - למען שלמות ארץ הקודש ולמען ביטחון עם ישראל".

על המכתב חתומים, בין היתר, הרב שלמה אבינר, הרב יעקב פילבר, הרב דוד חי הכהן, הרב דודי דודקביץ', הרב דוד פנדל, הרב אליהו זיני, הרב אורי שרקי ורבנים נוספים.