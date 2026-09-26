קהילת חסידי ברסלב ומערך החסד וההצלה בישראל כואבים במוצאי החג את פטירתו של הרב דוד יהודה (דוקי) גרינוולד ז"ל, מחשובי עסקני החסידות וממייסדי ארגוני ההצלה הראשונים במגזר החרדי והוא בן 57 בלבד.

המנוח נודע כדמות אהובה ובולטת שחייו היו מוקדשים לעזרה לזולת ולפעילות ציבורית ענפה.

בשנים שבהן החלו לקום ארגוני ההצלה החרדיים בישראל, היה ר' דוקי מהחלוצים הבולטים שהקימו את ארגון 'הצלה ישראל' בירושלים, והניח את היסודות למערך הצלת החיים בשעות היממה במסירות נפש של ממש.

לצד פעילותו הרפואית, היה דמות מוכרת בחצר ברסלב, הקפיד לפקוד מדי שנה את קברו של רבי נחמן מברסלב באומן, שם ניהל מניין קריאת תורה מרכזי שמשך אליו רבים, והיה מעמודי התווך של הקהילה. לפני מספר חודשים אף זכה להכניס ספר תורה לבית המדרש המרכזי של חסידי ברסלב ברמת בית שמש ד', לעילוי נשמת רעייתו ע"ה.

לפני מספר שנים היכתה את המשפחה טרגדיה קשה עם פטירת רעייתו ע"ה בגיל 47 בלבד, שהותירה אחריה שבעה יתומים.

למרות האבל הכבד והמשבר העמוק, הפגין הנפטר תעצומות נפש אדירות, גידל את ילדיו לבדו באהבה ובמסירות, והמשיך בפעילותו הציבורית והחסדית עד יומו האחרון, כשהוא מתמודד בשנים האחרונות בגבורה עם מחלה קשה. פטירתו מגיעה כחודש ימים בלבד לפני שמחת חתונתו של בנו.

ח"כ מאיר פרוש ספד לו הערב בכאב: "בצער רב וביגון קודר התבשרתי בבשורה הקשה על הסתלקותו של ידיד נפשי, איש החסד והמעש. ר' דוקי היה ממייסדי ארגון 'הצלה' וחלוץ מערך רפואת החירום. הוא הקדיש את חייו להצלת חיים במסירות נפש, ביום ובלילה, והיה לכתובת של סיוע ועזרה לכל כאב ומצוקה. אובדנו יורגש עמוק בקרב המונים".

מסע הלוויה מתקיים הערב (מוצאי שבת קודש חג ראשון של סוכות) בחצות מבית הלוויות שמגר בירושלים, לעבר הר המנוחות שם ייטמן.