רגעים של חרדה בבית בנתיבות הסתיימו בשלום, לאחר שתינוק כבן שמונה חודשים נחנק מחתיכה של קישוט סוכה.

חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א, אוריאל כהן, שהגיע למקום, זיהה כי התינוק נמצא במצב של חנק וביצע בו פעולות מצילות חיים עד שהצליח להוציא את הגוף הזר מגרונו.

הדיווח על האירוע התקבל בשעה 22:36 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב. חובשים ופרמדיקים הוזעקו לבית בנתיבות, שם נמצא התינוק לאחר שנחנק מקישוט הסוכה.

"הגעתי במהירות למקום האירוע וראיתי את התינוק כשעור פניו כחול", סיפר כהן. "מיד זיהיתי כי מדובר בחנק והתחלתי בביצוע פעולות מצילות חיים להוצאת הגוף הזר מגרונו".

הפעולות שביצע החובש הצליחו, ומפיו של התינוק יצאה חתיכה של קישוט סוכה. השינוי במצבו היה מהיר. "לאחר שניות בודדות עור פניו חזר לצבע תקין ומצבו התייצב", סיפר כהן.

לאחר הוצאת הגוף הזר ומאחר שמצבו של התינוק התייצב, הוא לא נזקק לפינוי לבית החולים.