תחקיר של העיתון הבריטי "טלגרף" מעורר שאלות קשות סביב הסיקור של BBC את מותם של עיתונאים ברצועת עזה. לפי התחקיר, 53 פלסטינים שהוצגו בדיווחי תאגיד השידור הבריטי כעיתונאים נקשרו, בדרגות שונות, לחמאס ולארגוני טרור נוספים.

על פי ה"טלגרף", מרבית האזכורים של אותם 53 הופיעו ב־BBC Arabic, וחלק מהשמות הופיעו גם בסיקור של BBC באנגלית. בדיקת העיתון העלתה לטענתו כי בין האנשים שהוצגו כעיתונאים היו כאלה שהשתתפו במתקפת 7 באוקטובר, לצד אחרים שתועדו במדים, עם כלי נשק או בסממנים המזוהים עם ארגוני טרור.

במקרים נוספים הסתמך התחקיר על הודעות אבל והנצחה שפרסמו חמאס וארגונים חמושים אחרים לאחר מותם של אותם אנשים, ובהן הם הוצגו כאנשי הארגונים או כ"שהידים".

התחקיר מגיע לאחר שגם הוועדה להגנה על עיתונאים, CPJ, פתחה בבדיקה מחודשת של רשימת העיתונאים ועובדי התקשורת שנהרגו במהלך המלחמה. הארגון הודיע כי הסיר מהרשימה שמות לאחר שמצא כי חלק מהאנשים השתתפו בלחימה או שלא עמדו בהגדרתו לעיתונאי או עובד תקשורת.

עם זאת, אין משמעות הדבר שכל 53 האנשים שעליהם הצביע ה"טלגרף" הוכחו כלוחמים. התחקיר מציג שורה של ממצאים וקשרים ברמות שונות - מהשתתפות נטענת בלחימה ועד תיעוד והודעות שפורסמו בידי ארגוני הטרור עצמם.

בעקבות הממצאים מסר BBC כי הוא בוחן מחדש את השמות שנכללו בפרסום. בתאגיד ציינו כי הדיווח הרלוונטי עודכן לאחרונה באוגוסט 2025 והתבסס על המידע שהיה זמין באותה עת, וכי בעקבות העדכונים שנעשו ברשימות CPJ תיערך בחינה מחודשת.