הרב דרוקמן בחוות צילום: ללא

הרב דוד מאיר דרוקמן, רבה של קריית מוצקין ומבכירי רבני חב"ד, ערך סיור מיוחד בחוות, שבמהלכו נחשף מקרוב לפעילות הנעשית במקום ולהתפתחויות שחלו באזור בשנים האחרונות.

בסיור התייחס הרב דרוקמן לפער שבין שמיעה על הנעשה לבין מפגש בלתי אמצעי עם הדברים בשטח, והזכיר בהקשר זה את משה רבנו ושבירת הלוחות. "הנה, אינו דומה שמיעה לראייה", אמר הרב דרוקמן. "רואים שמשה רבנו, כשהוא שמע על חטא העגל, עדיין לא שבר את הלוחות. אבל כשהוא ראה - שבר".

הרב הוסיף כי הדברים נכונים גם במידה טובה. "על אחת כמה וכמה מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אנחנו כל הזמן שומעים על יישובים חדשים, על התנחלויות, על חוות ועל כיבוש ארץ ישראל, אבל אני מוכרח להגיד לכם: כבר כמה שנים שלא הייתי כאן, ואני באמת פעור פה, פעור פה, לנוכח כל מה שמתרחש כאן".

בעקבות התרשמותו מהסיור קרא הרב דרוקמן לציבור להגיע למקום ולהתרשם בעצמו מהפעילות. לדבריו, במהלך חול המועד מתוכננות בחוות פעילויות שנועדו לקרב קהלים נוספים ולחבר יהודים לארץ ולאדמתה.