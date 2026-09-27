תחקיר של העיתון הבריטי "הטיימס" חושף כי אדם ששימש בעבר כשומר ראשו של מנהיג חמאס איסמעיל הנייה קיבל אזרחות בריטית לאחר שעבר להתגורר בממלכה - ובהמשך נעצר בחשד למעורבות בתכנון פיגועים נגד יהודים באירופה.

זהותו של האיש אסורה בפרסום בבריטניה מסיבות משפטיות והוא מכונה בדיווח "מר X". לפי ה"טיימס", לאחר שהשתקע בבריטניה הוא עבד כיועץ בתחום טכנולוגיות המידע וקיבל אזרחות בריטית.

על פי התחקיר, האיש נעצר במסגרת חקירה שעסקה בחוליה שנחשדה בתכנון מתקפות אנטישמיות באירופה, על רקע המלחמה ברצועת עזה. החשד הוא כי הפיגועים נועדו לשמש פעולת נקמה בעקבות המלחמה.

עוד דווח כי המידע המודיעיני שהוביל לחשיפת הכוונה לבצע את הפיגועים הועבר לרשויות בידי המוסד הישראלי.