שוטר נפצע באורח בינוני ונהג רכב נפצע באורח קל לאחר שהרכב התנגש בניידת משטרה בנתניה.

הנהג נעצר בתום האירוע וצפוי להיחקר במשטרה.

האירוע התרחש במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של שוטרי תחנת נתניה נגד עבירות תנועה מסכנות חיים. לפי המשטרה, במהלך הפעילות הבחינו השוטרים ברכב שעורר את חשדם והורו לנהג לעצור לצורך בדיקה.

במשטרה מסרו כי הנהג לא נענה להוראות השוטרים והמשיך בנסיעה. במהלך הנסיעה התנגש רכבו בניידת משטרה.

כתוצאה מההתנגשות נפצע אחד השוטרים באורח בינוני, ואילו הנהג נפצע באורח קל, בהתאם להערכת גורמי הרפואה. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי.

הנהג נעצר ויובא לחקירה. במשטרה ציינו כי נסיבות האירוע נבדקות.