סילבסטר סטאלון, מהכוכבים המזוהים ביותר עם דמותו של גיבור הפעולה השרירי בהוליווד, חושף כי בשיא הצלחתו סבל מבולימיה והשתמש בסטרואידים בניסיון לשמור על מבנה הגוף שהפך לאחד מסימני ההיכר שלו.

בריאיון ל"ניו יורק טיימס", לקראת פרסום ספר הזיכרונות החדש שלו "The Steps", סיפר השחקן בן ה־80 כי המרדף אחר גוף חטוב במיוחד הפך עם השנים לאובססיה.

"זה הפך לאובססיה. ממש גרועה. זה הגיע למצב שהפכתי לבולימי", סיפר סטאלון.

לדבריו, במהלך צילומי "רוקי 3" בשנת 1982 הוא הגיע ל־2.6% שומן בגוף. "לא הצלחתי להשאיר שום דבר בגוף. או שלא רציתי, כי נעשיתי כל כך אובססיבי להישאר ברמת הכושר הזאת. זה היה ממש סוג של פולחן גוף אובססיבי", אמר.

סטאלון הודה גם כי השתמש בסטרואידים כחלק מהמאמץ לעצב את גופו עבור דמויותיהם של רוקי ורמבו. לדבריו, הוא נהג להשתמש בהם במשך שישה שבועות ולאחר מכן להפסיק לשישה שבועות נוספים. כיום הוא מודה כי אורח החיים הזה גבה ממנו מחיר כבד.

"אנשים אומרים, 'אתה לא מגיע למצב כזה באופן טבעי'. לא, אתה לא", אמר, והוסיף כי הדבר "גבה מחיר נורא".

לדבריו, לאורך השנים עבר תשעה ניתוחים בגב, שני ניתוחים בכתפיים ושלושה ניתוחי איחוי בצוואר. "התעללתי בגוף שלי", הודה.

נקודת המפנה, לדבריו, הגיעה דווקא בסרט "קופ לנד" מ־1997, שבו נדרש לגלם דמות כבדה וחלשה יותר מגיבורי הפעולה שאפיינו את הקריירה שלו. סטאלון סיפר כי התפקיד אפשר לו לראשונה להשתחרר במידה מסוימת מהלחץ המתמשך לשמור על הגוף שהפך לחלק בלתי נפרד מהתדמית שלו.