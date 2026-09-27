חבר הכנסת עופר כסיף (חד"ש-תע"ל) התארח באולפן 'פגוש את העיתונות' בחדשות 12 ועומת עם השאלה האם חמאס נחשב מבחינתו ארגון טרור.

בתחילה ניסה להתחמק וטען "אני לא בחקירה". כשהמראיינים בן כספית ועמית סגל לחצו עליו הוסיף כסיף "בוא נסכים קודם מה ההגדרה של טרור. אתה עמית סגל ורבים אחרים אומרים שאנחנו תומכי טרור. בתור מי שמתנגד לאלימות באופן שיטתי, קל וחומר לפגיעה באזרחים חפים מפשע, אתה אומר שאנחנו עדיין תומכים בטרור".

בן כספית תהה: "עופר אתה בפילוסופיה. חמאס ביצע את טבח השבעה באוקטובר. אתה מתאר לעצמך סנאטור נבחר בארה"ב שתומך באל-קאעידה?".

כסיף התעקש: "אף אחד מאיתנו לא תומך חמאס".

סגל היקשה עליו: "האם חמאס ארגון טרור? יש 20 התבטאויות שלך שאומרות שצה"ל מבצע פעולות טרור. אני שואל אם חמאס הוא ארגון טרור?".

עופר כסיף הגיב בהשוואה בין צה"ל לחמאס. "אמרתי שהצבא הישראלי מבצע פעולות טרור ולכן לא אמרתי שהוא ארגון טרור. כי הוא לא מבצע רק פעולות טרור אלא גם אחרות. אותו דבר לגבי חמאס".

לשאלה 'האם אתה ציוני?' השיב חבר הכנסת "לא רק שאני לא ציוני, אני מגדיר את עצמי כאנטי-ציוני".