על רקע המלחמה הממושכת ביותר שידעה מדינת ישראל והפריסה הנרחבת של לוחמי המילואים בכל הגזרות, בצה"ל מקדמים מהפכה בתחום הכשירות הגופנית: לראשונה הוקם ענף כושר קרבי ייעודי למערך המילואים.

את הענף מוביל סא"ל (מיל') ד"ר ע', מומחה למדעי הבריאות והכושר, אשר אימן במשך שנים מפקדי גדודים וצוערים בבה"ד 1.

בראיון מיוחד לערוץ 7 מסביר סא"ל (מיל') ד"ר ע' את נחיצות המהלך. "לאורך שנים, בכל תחקיר ומלחמה עולה שהכשירות הפיזית של הלוחמים לא מספיק טובה. עכשיו, כשלוחמי המילואים נמצאים בכל גזרה אפשרית, נכנסתי לתת מענה רחב - כולל מעטפת לכושר פיזי ונפשי לעמידה במשימות. אנחנו מאמינים שהגוף הוא האמל"ח והנשק של הלוחם, ובשנייה של קרב, ככל שהכושר גבוה יותר - כך תתפקד טוב יותר. כושר בצבא הוא עניין מציל חיים".

במסגרת המודל החדש, מונו קציני כושר בכל יחידות המילואים הכפופים מקצועית לענף. הענף הנחה על עריכת מבדק כושר תקופתי, כאשר באחרונה כבר נערך המבדק הראשון בחטיבת 'ירושלים' לקראת תפיסת קו בגבול עזה. הלוחמים קיבלו תוכניות אימון חודשיים מראש, ובצה"ל מבהירים כי המבדק אינו כלי להדחת לוחמים אלא אמצעי לבניית תהליך שיפור ולמתן תמונת מצב מדויקת למפקדים.

בוחן כושר גופני ראשון שנערך לחיילי מילואים צילום: דובר צה"ל

לצד המבדקים, הענף דואג לשפר את התנאים בשטח. בחודשים הקרובים יחולקו חדרי כושר ניידים וציוד אימון ייעודי למוצבים בגזרות סוריה, לבנון ועזה, בליווי הסברים מקצועיים על אופן האימון.

כדי לעודד שמירה על אורח חיים בריא בשגרה ובבית, הושקה גם אפליקציה ייעודית הכוללת כ-90 תוכניות אימון לכל רמות הכושר. האפליקציה מעניקה הטבות וצ'ופרים על אימונים (בדומה לתוכניות קופות החולים), ומאפשרת התייעצות ישירה בצ'אט עם מומחי הענף. בנוסף, מתכנן הענף לסייע בסבסוד השתתפות במרוצים ובחדרי כושר אזרחיים.

"56 אחוזים מהעולם נמצאים בהשמנת יתר המוגדרת כמגיפה עולמית, וזה לא פוסח על לוחמי ולוחמות המילואים", מסכם סא"ל ע'. "אנחנו צריכים להילחם כדי לשמור על גוף בריא ואורח חיים מאוזן. כושר הוא מלחמה יומיומית של אדם מול עצמו. זה לא עניין של חוסר זמן, אלא של סדר עדיפויות. האימון הכי לא טוב הוא זה שלא קרה - ואנחנו פה כדי לסייע ללוחמים לנצח כדי שנוכל לנצח את כל אויבינו בכל החזיתות".