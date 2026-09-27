יעקב אשר בביקורת על בן גביר וסמוטריץ' באדיבות המצלם

יו"ר מפלגת יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, מזהיר מפני ניסיונות הקריצה של מפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית לציבור החרדי.

"יש הרבה שנראים כמו אתרוגים - אבל זה לא אתרוג. סמוטריץ' ובן גביר ניסו לדבר יפה, אבל בסוף הם דאגו לציבור שלהם, לא לנו. זה יפה, אבל זה לא אתרוג", תקף ח"כ אשר.

הוא הזהיר מפני השנאה המאחדת, לדבריו, את יריבי החרדים, בגוש מתנגדי נתניהו. "ראשי גוש השינוי, שבלשון המעטה לא מכבדים אחד את השני וכל מה שמאחד ביניהם זה האדם החרדי - יודעים לשבת ולסכם לא לתקוף זה את זה כדי להחליף את נתניהו. איפה הציבור שלנו כשמדובר במשפחה שלו? אנחנו צריכים להתאחד ולפעול למען יהדות התורה".

ח"כ אשר התייחס גם לחילופי הדורות במפלגה והדחתו של חבר הכנסת משה גפני שעמד בראש דגל התורה שנים רבות. "הרב גפני הוא סמל אדיר להערכה והערצה - לא רק בקרב ציבור דגל התורה, אלא בציבור הכללי כולו. אם גפני לא היה חרדי - הוא כבר מזמן היה ראש ממשלה".