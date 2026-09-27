יממה לאחר שראשי גוש השינוי התכנסו בניסיון לתאם עמדות לקראת הבחירות, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן הציג הבוקר (ראשון) עמדה ברורה בזכות שותפות יהודית-ערבית ושילובה של מפלגה ערבית בממשלה הבאה.

זמן קצר לאחר מכן מיהרה מפלגתו להבהיר: הסוגיה כלל לא עמדה על הפרק בפגישת ראשי הגוש שנערכה אמש.

בריאיון לרשת ב' התייחס גולן לאפשרות שמפלגה ערבית תהיה שותפה בממשלה, והציג אותה כחלק מתפיסתו בדבר שותפות בין יהודים לערבים. לדבריו, ל-21% מאזרחי המדינה מגיע ייצוג הולם גם במוקדי קבלת ההחלטות.

"מי שמטפל בפצועי צה"ל בבתי החולים בכל רמות הטיפול הרפואי מגיע לו להיות גם שותף במעשה השלטוני", אמר גולן. בהמשך התייחס במפורש לאפשרות של השתתפות ערבית בקואליציה הבאה וליו"ר רע"ם מנסור עבאס, ואמר כי מפלגה ערבית, ובוודאי עבאס, יכולה להיות חלק מהממשלה הבאה וכי בעיניו מדובר במהלך "טבעי, נכון, ראוי ודמוקרטי".

הדברים עוררו התייחסות מהירה מצד הדמוקרטים, שביקשו להפריד בין עמדתו של גולן ומפלגתו לבין ההסכמות שהושגו בפגישת ראשי גוש השינוי. בהודעת הבהרה מטעם המפלגה נמסר כי דבריו של גולן עסקו בעמדת הדמוקרטים ובכוונתה לקדם שותפות, וכי "הנושא לא עלה כלל בפגישה שהתקיימה אמש" בין ראשי הגוש.

אמש הצהיר איזנקוט ב"פגוש את העיתונות" כי רע"ם לא תהיה חלק מהממשלה הבאה. לדבריו, המפלגה אינה מקבלת את תנאי היסוד שהציב, ובהם הכרה בחמאס כארגון טרור.