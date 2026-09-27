שעה קלה לפני שעלה על מטוס "כנף ציון" בדרכו לניו יורק לקראת נאומו השנתי בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, קיים ראש הממשלה בנימין נתניהו פגישה בלתי פורמלית בחדר הקבינט עם משלחת רשמית מטעם חסידות חב"ד.

בפגישה השתתפו בין היתר יו"ר אגודת חסידי חב"ד וצעירי אגודת חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, סגן מזכיר בית דין רבני חב"ד הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, מזכ"ל אגו"ח הרב אריאל למברג, והנגיד הרב חיים יעקב לייבוביץ'.

במהלך המפגש, העניקו ראשי המשלחת לראש הממשלה את ארבעת המינים - אתרוג, לולב, הדסים וערבות - כנהוג לקראת חג הסוכות.

הרב אהרונוב פנה לנתניהו בדברי חיזוק לקראת המשימה הדיפלומטית המורכבת המצפה לו על בימת האו"ם: "הרבי נתן לך שליחות להדליק אור בבית החושך. אתה הולך לשם עם אבוקה גדולה בשם כל עם ישראל".

במהלך המפגש, שחרג מהפרוטוקול המקובל של פגישות מסוג זה, שוחחו הצדדים על חשיבות העמידה האיתנה של ישראל בזירה הבינלאומית, ואף שרו יחד את הניגון החב"די המסורתי "לכתחילה אריבער" (מלכתחילה מעל הכל), המבטא את הצורך לפרוץ מגבלות קיימות.

נוסף על ארבעת המינים, חברי המשלחת העניקו לראש הממשלה את הספר החדש "עושה שלום", המרכז סוגיות במשנתו של הרבי מלובביץ' בנושאים מדיניים וביטחוניים. נתניהו עיין בספר ואמר כי בכוונתו לקרוא בו במהלך טיסתו הארוכה מעבר האוקיינוס.