צעד חריג להצלת נכסי מורשת בלב סיביר: הרשויות בעיר מריאינסק שבמחוז קמרובו העמידו למכירה פומבית ארבעה מבנים היסטוריים, בראשם בית כנסת עתיק שנבנה בשנת 1896.

במסגרת פרויקט ההשקעות האזורי "בית תמורת רובל", מחיר הפתיחה לכל אחד מהנכסים נקבע על רובל אחד בלבד - סכום סמלי השווה לפחות מארבע אגורות ישראליות.

על פי הודעת ועדת ניהול הרכוש העירוני, מכרז ההפרטה המקוון מתנהל בפלטפורמת המסחר הרוסית RTS-Tender. מועד אחרון להגשת ההצעות נקבע ל-15 באוקטובר, והמכרז עצמו יתקיים חמישה ימים לאחר מכן.

במרכז המכרז עומד מבנה בית הכנסת ההיסטורי השוכן ברחוב לנין 45. מדובר במבנה אבן בן שתי קומות המתפרש על פני כ-510 מטרים רבועים.

הקהילה היהודית המקומית התפללה במקום עד תחילת שנות ה-30 של המאה הקודמת, אז השתלטה עליו המערכת הסובייטית. בין השנים 1931 ל-1941 פעל בין כותליו מועדון הספורט "דינמו", ובהמשך הוסב המבנה לשמש כסניף דואר עירוני. מאז שנת 1999 עומד המבנה ריק, מוזנח ואינו בשימוש.

ב-Ynet דווח כי מצבו הנוכחי של בית הכנסת מוגדר כהרוס חלקית. בשל מעמדו כאתר מורשת תרבותית, על הזוכה במכרז יחולו דרישות שימור מחמירות במיוחד: הרוכש מחויב לשחזר ולשמור על התכנון הנפחי-מרחבי המקורי של המבנה, להקפיד על שיקום קירות הלבנים ההיסטוריים, ולהחזיר לעיצוב החזיתות את האלמנטים המקוריים שלהן.

לצד בית הכנסת, כולל המכרז שלושה נכסים היסטוריים נוספים בעיר: אולם תרבות לשעבר של בית חרושת לאלכוהול המשתרע על כ-2,800 מטרים רבועים, וכן שני מבני מגורים ישנים ברחוב רבוצ'איה - בשטחים של כ-349 ו-428 מטרים רבועים.