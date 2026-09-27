25 ימים אחרי הטבח: המנתח היהודי פוטר

במשך יותר משבע שנים עבד ד"ר איאן וולטון כמנתח אורתופדי במערכת הבריאות Mercy Health באוהיו. לפי כתב תביעה שהגישה בסוף השבוע הנציבות האמריקנית לשוויון הזדמנויות בתעסוקה (EEOC), הוא עמד ואף עבר את יעדי התפוקה שהוצבו לו, לא קיבל תיעוד של הליך משמעתי והרשת עצמה הציגה אותו לציבור כמומחה בתחום.

אלא שב־1 בנובמבר 2023, 25 ימים בלבד לאחר מתקפת חמאס על ישראל, נמסר לו כי העסקתו תסתיים. לטענת ה־EEOC, ההחלטה לא נבעה מתפקודו המקצועי אלא מאפליה בשל היותו יהודי.

התביעה הוגשה בימים האחרונים לבית המשפט הפדרלי במחוז הצפוני של אוהיו נגד Mercy Health Physicians Youngstown וחברת האם Bon Secours Mercy Health. הנציבות טוענת כי הרשת הפרה את Title VII של חוק זכויות האזרח האמריקני, האוסר אפליה בתעסוקה על בסיס דת וגזע. הטענות טרם הוכרעו בבית המשפט.

לפי כתב התביעה, וולטון החל לעבוד אצל הנתבעות באוגוסט 2016 וביצע ניתוחים אורתופדיים במתקניהן בצפון־מזרח אוהיו. הוא סיים התמחות בכירורגיה אורתופדית ב־2015, המשיך להתמחות־על ברפואת ספורט וסיים אותה ב־2016, וב־2020 קיבל הסמכה בכירורגיה אורתופדית.

ה־EEOC מדגישה בתביעה את הישגיו המקצועיים של וולטון לפני פיטוריו. לפי כתב התביעה, הוא עבר את יעדי התפוקה של Mercy ולא קיבל תיעוד משמעתי, אף שמדיניות הרשת קבעה מנגנון הדרגתי ומתועד לטיפול בבעיות ביצועים. הרשת אף פרסמה אותו באתר שלה כמי שמציע אבחון, טיפול ושיקום מקצועיים, והציגה סיפור החלמה של מטופלת שטופלה על ידו.

אלא שלצד הצלחתו המקצועית, מצייר כתב התביעה תמונה אחרת של סביבת העבודה שבה פעל. לטענת ה־EEOC, וולטון נחשף לאורך שנות העסקתו להערות ולעוינות אנטישמיות. בין היתר, נטען כי עמיתים הטילו על יהודים אחריות לסכסוכים שונים והתייחסו אליו כאילו עליו להסביר או להגן באופן אישי על אירועים גיאופוליטיים הקשורים לישראל.

לפי התביעה, זהותו היהודית של וולטון הייתה ידועה היטב במקום העבודה. במשרדו הוצגו תמונות של בני משפחתו בלבוש יהודי מסורתי, ובהן כיפות וטליתות, במהלך טקסים דתיים. מנהלים ואנשי צוות ראו את התמונות ואף התייחסו אליהן מעת לעת.

ואז הגיע 7 באוקטובר 2023. לטענת ה־EEOC, לאחר מתקפת חמאס בישראל הוצפה סביבת עבודתו של וולטון בהערות מזלזלות כלפי יהודים. בתביעה מתוארות, בין היתר, אמירות שהאשימו את "היהודים" במתקפה, ביקורת שהופנתה כלפי מה ש"היהודים" עושים בעזה ואמירות שלפיהן אין סיבה לדאוג לחטופים הישראלים. לפי כתב התביעה, וולטון אף נשאל אם הוא יהודי שומר מצוות ואם יש לו חלק כלשהו במלחמה.

במקביל, לטענת הנציבות, החלו גם צעדים שפגעו ישירות בעבודתו. וולטון הודר מפגישות שנגעו לתזמון ניתוחים, וזמני חדר הניתוח שהוקצו לו צומצמו ללא שיתופו. ה־EEOC טוענת כי השינויים פגעו בתנאי עבודתו וביכולתו לפתח ולשמר את הפרקטיקה הרפואית שלו.

ב־1 בנובמבר, פחות מחודש לאחר הטבח בישראל, הודיעה Mercy Health לוולטון על סיום העסקתו, כך לפי התביעה. נאמר לו שההחלטה התקבלה מסיבה שאינה קשורה לביצועיו המקצועיים וכי עליו להמשיך לעבוד עד סוף ינואר 2024. וולטון ביקש ממנהליו פעם אחר פעם לדעת מדוע הוחלט לפטרו. לפי כתב התביעה, התשובה שקיבל הייתה: "אין סיבה".

ה־EEOC טוענת כי גם לאחר ההחלטה לפטרו, Mercy Health עדיין נזקקה למנתח אורתופדי בעל כישוריו וניסתה לגייס אחד כזה. לפי התביעה, וולטון הוחלף ברופא שאינו יהודי ו/או מטופליו ותפקידיו חולקו בין רופא אחד או יותר שאינם יהודים.

יו"ר ה־EEOC, אנדראה לוקאס, התייחסה לפרשה ואמרה כי לאחר שנים של הטרדות אנטישמיות, בעקבות מתקפת 7 באוקטובר נתקל הרופא בשורה של הערות במקום העבודה שהאשימו את היהודים במתקפה. היא הזכירה גם את הדרתו מפגישות, צמצום זמני הניתוח ופיטוריו זמן קצר לאחר מכן. "ה־EEOC לא תהסס לפנות לערכאות כדי להגן על עובדים יהודים מפני אפליה בלתי חוקית", אמרה. "לאנטישמיות אין מקום במקום העבודה האמריקני".

לפי כתב התביעה, בפברואר השנה קבעה הנציבות כי יש יסוד סביר להאמין שהנתבעות הפרו את החוק הפדרלי. לאחר שהליך שנועד להגיע להסדר לפני הגשת תביעה לא צלח, עברה הנציבות להליך משפטי. היא מבקשת, בין היתר, פיצוי בגין אובדן שכר והכנסה עתידית, נזקים רגשיים ופגיעה במוניטין, פיצויים עונשיים וכן צווים שיחייבו את הנתבעות לנקוט צעדים למניעת אפליה. ה־EEOC דורשת משפט בפני חבר מושבעים.

Mercy Health דחתה בתגובתה לתקשורת את האפשרות להרחיב על הטענות בשל ההליך המתנהל. דובר מטעם Bon Secours Mercy Health מסר כי מערכת הבריאות הקתולית מקבלת אנשים מכל הדתות והרקעים המסייעים לה לקדם את מחויבותה לבריאות ולרווחת הקהילות שבהן היא פועלת. הרשת הוסיפה כי לא תמסור מידע נוסף כל עוד ההליך המשפטי תלוי ועומד.