המשטרה עצרה נהג בן 20, תושב הגולן, בחשד שנהג תחת השפעת אלכוהול ופגע למוות ברוכב האופניים טל גלבוע בכביש 98. מעצרו של הנהג הוארך בבית משפט השלום בנוף הגליל-נצרת.

התאונה אירעה אתמול בשעות הבוקר סמוך לצומת חיספין. גלבוע, בן 48 ותושב הצפון, נפגע מהרכב בעת שרכב על אופניו. בתום מאמצי החייאה ממושכים נקבע מותו בזירה.

שוטרי אגף התנועה ובוחני המחוז הצפוני פתחו בחקירת נסיבות התאונה. לפי המשטרה, כבר במהלך הטיפול הראשוני בזירה התעורר חשד כי הנהג היה תחת השפעת אלכוהול.

"בבדיקה שבוצעה לו אכן נמצאה אינדיקציה חיובית לאלכוהול בגופו", נמסר מהמשטרה. הנהג נעצר, הובא במוצאי שבת לדיון בהארכת מעצרו והחקירה בעניינו נמשכת.

גלבוע היה מוכר בקרב קהילת הטריאתלון, הסבולת ורוכבי האופניים בישראל. הוא השתתף כמה פעמים בחצי המרחק של תחרות הישראמן באילת ובתחרויות איש ברזל ברחבי העולם, ובתקופה האחרונה נערך לאתגר חדש - השתתפות ראשונה בישראמן המלא.

ימים ספורים בלבד לפני שנהרג נפגש גלבוע עם מאמנו הוותיק דן אלתרמן. במשך כמה שעות עברו השניים על תוכנית האימונים וההכנות לקראת התחרות. לאחר התאונה סיפר אלתרמן כי אותה פגישה קיבלה עבורו משמעות אחרת לחלוטין.

"תודה על הביקור האחרון. לפני כמה ימים, כמה שעות יחד, לשבת, לדבר, לדייק את התוכנית ולצאת לדרך לעוד יעד. מי היה מאמין שזה יהיה המפגש האחרון שלנו. בדיעבד, כאילו זכיתי למפגש פרידה…", כתב.

גלבוע הותיר אחריו את רעייתו גלית, את ילדיו יובל ומאיה, בני משפחה וחברים.

מותו מגיע שבוע לאחר שרוכב אופניים נוסף נהרג בכביש. איציק בראשי, בן 56 ובמאי בחטיבת החדשות של כאן 11, נהרג לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב בכביש 44 סמוך למחלף נשרים.

מדובר בשבת השנייה ברציפות שבה נהרג רוכב אופניים בכביש בין-עירוני. מתחילת השנה נהרגו יותר מ-335 בני אדם בכבישי ישראל.