מאות בשמחת בית השואבה בעוד יוסף חי צילום: דביר עמר

יום ראשון - ט"ז תשרי שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו של ישיבת הגולן ברבית הכנסת נריה בפתח תקווה - החל מ-18:30 שמחת בית השואבה של כלל ישיבות בני דוד בישיבת הכותל - החל מ-18:30 שמחת בית השואבה בישיבת מעלה אליהו בתל אביב החל מהשעה 20:30 ישיבת מצפה רמון תקיים הערב שמחת בית השואבה בחדר האוכל של ישיבת הר המור שמחת בית השואבה במתחם אולפנית ישורון החל מהשעה 20:30 הקבלת פני רבו לרבני הציונות הדתית בבנייני האומה בשעות הערב. שמחת בית השואבה בישיבת הליכות עולם בקרני שומרון החל מהשעה 19:20 שמחת בית השואבה בישיבת בני עקיבא נווה הרצוג בהובלת הרב שרון צברי - החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה בישיבת נחלת בנימין בחוות גל יוסף החל מהשעה 21:00 יום שני שמחת בית השואבה בסוכתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל החל מהשעה 18:00 שמחת בית השואבה עם הרב יצחק גינזבורג בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד החל מהשעה 20:00 יום שלישי שמחת בית השואבה בישיבת רמת גן החל מהשעה 19:45 שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב החל מהשעה 20:00 יום רביעי הקבלת פני רבו בסוכותו של ראש ישיבת אור עציון הרב שמעון לפיד בין השעות 16:00 ל-19:00 הקבלת פני רבו לרבני ישיבת עטרת נחמיה בסוכת הרבנים החל מהשעה 11:30 ועד השעה 17:00 יום חמישי שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו בישיבת ראשון לציון החל מהשעה 15:00 לימוד ליל הושענא רבה, הקבלת פני רבו בישיבת אבינועם באביתר - החל מ-23:00 ובסיום שחרית חגיגית בנץ הקלבת פני רבו אצל רבני ישיבת מעלה אדומים החל מהשעה 16:15 ועד 20:15 בערב. הקפות שניות הקפות שניות בבית הרב קוק הקפות שניות בישיבת הר המור הקפות שניות בישיבת רמת גן הקפות שניות בישיבת בית אל החל מהשעה 21:30 הקפות שניות אזוריות בבית הכנסת המרכזי ביצהר החל מהשעה 21:00 הקפות שניות בישיבת עוד יוסף חי החל מהשעה 22:15