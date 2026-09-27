מאות בשמחת בית השואבה בעוד יוסף חי
מאות בשמחת בית השואבה בעוד יוסף חיצילום: דביר עמר

יום ראשון - ט"ז תשרי

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו של ישיבת הגולן ברבית הכנסת נריה בפתח תקווה - החל מ-18:30

שמחת בית השואבה של כלל ישיבות בני דוד בישיבת הכותל - החל מ-18:30

שמחת בית השואבה בישיבת מעלה אליהו בתל אביב החל מהשעה 20:30

ישיבת מצפה רמון תקיים הערב שמחת בית השואבה בחדר האוכל של ישיבת הר המור

שמחת בית השואבה במתחם אולפנית ישורון החל מהשעה 20:30

הקבלת פני רבו לרבני הציונות הדתית בבנייני האומה בשעות הערב.

שמחת בית השואבה בישיבת הליכות עולם בקרני שומרון החל מהשעה 19:20

שמחת בית השואבה בישיבת בני עקיבא נווה הרצוג בהובלת הרב שרון צברי - החל מהשעה 19:00

שמחת בית השואבה בישיבת נחלת בנימין בחוות גל יוסף החל מהשעה 21:00

יום שני

שמחת בית השואבה בסוכתו של הרב חיים דרוקמן זצ"ל החל מהשעה 18:00

שמחת בית השואבה עם הרב יצחק גינזבורג בבית הכנסת המרכזי בכפר חב"ד החל מהשעה 20:00

יום שלישי

שמחת בית השואבה בישיבת רמת גן החל מהשעה 19:45

שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב החל מהשעה 20:00

יום רביעי

הקבלת פני רבו בסוכותו של ראש ישיבת אור עציון הרב שמעון לפיד בין השעות 16:00 ל-19:00

הקבלת פני רבו לרבני ישיבת עטרת נחמיה בסוכת הרבנים החל מהשעה 11:30 ועד השעה 17:00

יום חמישי

שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו בישיבת ראשון לציון החל מהשעה 15:00

לימוד ליל הושענא רבה, הקבלת פני רבו בישיבת אבינועם באביתר - החל מ-23:00 ובסיום שחרית חגיגית בנץ

הקלבת פני רבו אצל רבני ישיבת מעלה אדומים החל מהשעה 16:15 ועד 20:15 בערב.

הקפות שניות

הקפות שניות בבית הרב קוק

הקפות שניות בישיבת הר המור

הקפות שניות בישיבת רמת גן

הקפות שניות בישיבת בית אל החל מהשעה 21:30

הקפות שניות אזוריות בבית הכנסת המרכזי ביצהר החל מהשעה 21:00

הקפות שניות בישיבת עוד יוסף חי החל מהשעה 22:15