אירועי שמחת בית השואבה נערכו בישיבות ובקהילות ברחבי הארץ, עם ריקודים, מוזיקה והשתתפות רבנים, תלמידים, בוגרים ואורחים.

מאשקלון ועד השומרון, מבית שמש ועד אופקים - התיעודים מהאירועים השונים מביאים את אווירת השמחה בכל מקום בדרכו.

בישיבת ההסדר אשקלון, בראשות הרב אביהוא פישפדר, נערכה שמחת בית השואבה בהשתתפות בני הישיבה. הריקודים והשמחה מילאו את הישיבה במסגרת אירועי החג, כשהתלמידים התכנסו יחד לשמחת בית השואבה.

ישיבת ההסדר באשקלון חוגגיםצילום: ללא

גם בישיבת שבי שומרון ציינו את שמחת בית השואבה באירוע בהשתתפות ראש הישיבה, הרב יהושע שמידט. בני הישיבה התכנסו לריקודים ולשמחה משותפת, במסגרת המסורת של שמחת בית השואבה במהלך ימי החג.

ישיבת שבי שומרוןצילום: ללא

בבית שמש התקיימה שמחת בית השואבה בישיבה התיכונית "אהבת ישראל". תלמידי הישיבה חגגו יחד באירוע שהביא אל הישיבה את אווירת שמחת החג, עם ריקודים ושמחה של בני הישיבה. צילום: אריאל סמיט.

בית שמשצילום: ללא

באופקים נערכה שמחת בית השואבה של קהילת אפיקי אורות, שבה השתתפו גם גיבורי ישראל הרב שחר בוצחק ורועי חיים בן מירב. בני הקהילה התכנסו יחד לשמחת החג באירוע קהילתי שנערך במסגרת חגיגות שמחת בית השואבה.

שמחת בית השואבה באופקיםצילום: ללא

שמחת החג נמשכה גם במפגש של בוגרי ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג, שהתכנסו לשמחת בית השואבה בסוכתו של ראש הישיבה, הרב יעקב גיטלמן. המפגש חיבר את בוגרי הישיבה סביב שמחת החג והמסורת של שמחת בית השואבה.

שמחת בית השואבה בקריית הרצוגצילום: ללא

אירוע נוסף התקיים בישיבת חורב, שם השתתפו בשמחת בית השואבה הרב שלמה עמאר וראש עיריית ירושלים משה ליאון. השניים נטלו חלק באירוע שנערך בישיבה במסגרת חגיגות שמחת בית השואבה.