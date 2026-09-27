קולות נפץ של מפולות סלעים, דרכים וגשרים שאינם עבירים וכפר הררי שנותר ללא חשמל: עשרות מטיילים ישראלים תקועים מאז הלילה בסאמגאון, בגובה של כ־3,500 מטר באזור מנאסלו שבהימלאיה הנפאלית.

מזג האוויר הקיצוני והמפולות חסמו את דרכי הגישה לאזור, ובזמן שנעשים ניסיונות לארגן חילוץ, הישראלים חוששים כי ייאלצו להישאר במקום לילה נוסף. "כל כמה שעות אנחנו שומעים בום עצום, כאילו כל האדמה קורסת", סיפר אחד המטיילים הישראלים. לדבריו, עשרות ישראלים שוהים בכפר לצד מטיילים זרים ותושבים מקומיים. במהלך הלילה אירעו כמה מפולות בסמוך לבתים שבהם הם שוהים. חלק מהמטיילים זקוקים לעזרה רפואית מיידית.

הדיווחים של הישראלים מקבלים חיזוק מכלי תקשורת בנפאל. Everest Chronicle דיווח כי בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר התרחשה מפולת מעל סאמגאון, לאחר ימים של גשם רצוף. הרעש העיר מאות מטיילים, מטפסים ואנשי צוות ששהו בכפר. לפי הדיווח, אנשים יצאו מחדריהם וחיפשו מקום בטוח. נכון לשעות הבוקר לא דווח על נפגעים בכפר.

עבור הישראלים, הבעיה הדחופה כעת היא כיצד לצאת מסאמגאון. חלק מהדרכים והגשרים באזור אינם עבירים, והאפשרות לעזוב את הכפר בדרך היבשה מוגבלת מאוד. חברות הביטוח וסוכנויות הטיולים המקומיות הופעלו בניסיון לארגן חילוץ, אך בשלב זה אין אפשרות לפנות את כולם.

האירוע מגיע לאחר כמה ימים שבהם התנאים באזור מנאסלו הלכו והחמירו. בשבוע שעבר דיווח אתר החדשות הנפאלי OnlineKhabar כי גשם מתמשך ושלג כבד גרמו למטפסים באזור לסגת. לפי אותו דיווח, יו"ר הרובע המקומי בסאמגאון מסר כי באזור הצטברו כחמישה רגל של שלג, והרשויות קראו לציבור להיות בכוננות.

גם כלי התקשורת הנפאלי Kantipur דיווח על מטפסים שנאלצו לחזור לכיוון סאמגאון בשל תנאי מזג האוויר. על פי הדיווח, מטפסים שהגיעו עד למחנה 3 נסוגו, על רקע תנאי השלג הקשים באזור.

כעת, אחרי המפולת שאירעה מעל הכפר לפנות בוקר, התנאים הקשים הפכו עבור עשרות הישראלים לבעיה מיידית: דרכי היציאה נפגעו, החשמל אינו פועל והאפשרויות להתפנות מהאזור מוגבלות. הם נותרו בסאמגאון וממתינים לפתרון שיאפשר את חילוצם.

המתרחש בסאמגאון הוא חלק ממערכת מזג אוויר קשה שפוקדת אזורים נרחבים בנפאל. גשמים עזים גרמו למפולות ולהצפות, חסמו כבישים ושטפו גשרים. לפחות שישה בני אדם נהרגו וחמישה נוספים הוגדרו נעדרים באירועים שונים במדינה.

גם מעבר לגבול, באזור אוטר פרדש שבהודו, דווח על לפחות 15 הרוגים וחמישה פצועים ביומיים האחרונים, לצד נזק רב לרכוש. למרות האירועים הקשים ברחבי האזור, נכון לשעות הבוקר לא דווח על נפגעים בסאמגאון. עבור עשרות הישראלים התקועים בגובה 3,500 מטר, השאלה המרכזית נותרה כיצד ומתי יוכלו לצאת מהכפר, כאשר הדרכים סביבם עדיין אינן מאפשרות פינוי של כולם.