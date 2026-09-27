שנתיים חלפו מאז חיסולו של חסן נסראללה, ובחיזבאללה עדיין מתמודדים עם השאלה שהחלה כבר ברגע שבו נודע על מותו: האם אפשר בכלל להחליף מנהיג שבמשך יותר משלושה עשורים ריכז בידיו עוצמה פוליטית, ארגונית וצבאית והפך לפנים המזוהות ביותר עם הארגון.

כעת, דיווחים בתקשורת הערבית מצביעים על כך שהחלל שהותיר נסראללה נותר אחד האתגרים המרכזיים של חיזבאללה - ובמקביל מעלים טענות לשינוי באופן שבו מתקבלות החלטות בצמרת הארגון.

במרכז התמונה נמצא מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם. בדיווח שפרסם העיתון הסעודי "א-שרק אל-אווסט" נטען, על בסיס שיחות עם גורמים המקורבים לארגון ועם מתנגדיו, כי קאסם טרם הצליח למלא את מכלול התפקידים שמילא קודמו. אלא שהסוגיה, לפי הדיווח, רחבה בהרבה משאלת הכריזמה או הפופולריות של המזכ"ל החדש: היא נוגעת למבנה הכוח שנוצר בחיזבאללה לאחר אובדן חלק ניכר מהנהגתו הוותיקה.

נסראללה הנהיג את חיזבאללה במשך כ־33 שנה. בתקופתו הפכה לשכת המזכ"ל למוקד מרכזי שחיבר בין הדרג הפוליטי, המערכת הארגונית והזרוע הצבאית, ובמקביל שימש נסראללה גורם מרכזי בקשר עם בסיס התמיכה של הארגון ועם איראן. המבנה שנוצר לאחר מותו מתואר ב"א-שרק אל-אווסט" כקולקטיבי ומאורגן יותר - אך לפי מתנגדי חיזבאללה המצוטטים בעיתון, גם כזה שבו מרחב היוזמה הפנימי הצטמצם ואיראן מעורבת באופן ישיר יותר בעיצוב ההחלטות והאפשרויות העומדות בפני הארגון.

הטענה הזו מחדדת את אחד ההבדלים שמעסיקים כיום את מבקרי חיזבאללה. בתקופת נסראללה, לדבריהם, המזכ"ל לא היה רק הדמות שנשאה נאומים והובילה את הקו הפומבי של הארגון, אלא מוקד שסביבו התחברו כמה ממנגנוני הכוח שלו. נעים קאסם, שכיהן במשך שנים כסגנו של נסראללה, הגיע לתפקיד מתוך המערכת הארגונית והאידאולוגית של חיזבאללה - אך מתנגדיו טוענים כי טרם הצליח לרכז סביבו מעמד דומה.

גם בעיתון הלבנוני "א-נהאר" עלתה לאחרונה שאלת החלל שהותיר נסראללה. בדיווח שעסק במעמדו של חיזבאללה תחת קאסם נכתב כי קיימת הכרה בכך שאובדן נסראללה אינו מסוג הדברים שניתן לפצות עליהם בתוך פרק זמן מוגדר. לצד זאת, הובאה גם עמדה מתוך סביבת חיזבאללה שלפיה הופעותיו של קאסם והאופן שבו ניהל את הארגון לאחר רצף הפגיעות בו הצליחו לספק מענה מסוים לחלל שנוצר ולבלום חלק מההידרדרות.

וזו גם התמונה שמציגים גורמים המקורבים לחיזבאללה מול הטענות על משבר הנהגה. הפרשן הלבנוני קאסם קציר, המתואר כמי שמכיר מקרוב את עמדות הארגון, אמר ל"א-שרק אל-אווסט" כי חיזבאללה התמודד לאחר מות נסראללה עם אתגרים פנימיים וחיצוניים כבדים, אך הצליח לארגן מחדש את שורותיו ולשמור על לכידותו תחת קאסם. לדבריו, הארגון פועל כיום במציאות שונה מזו שבה פעל בעבר ולכן גם אופן התנהלותו השתנה.

השינוי ניכר גם בסדרי העדיפויות. לפי קציר, חיזבאללה, שבעבר פעל כשחקן אזורי מרכזי, ממקד כיום חלק גדול יותר מתשומת הלב שלו בזירה הלבנונית ובדרום לבנון. הוא אף ציין כי הארגון כבר אינו השחקן הפוליטי החזק ביותר בזירה הפנימית כפי שהיה בעבר, אך הדגיש כי הוא ממשיך להיות כוח מרכזי במערכת הפוליטית הלבנונית.

מן העבר השני, מתנגדי חיזבאללה מציגים תמונה חריפה יותר. ג'אד אל-אחווי, ראש "קואליציית הדמוקרטים הלבנונים" ומתנגד שיעי לארגון, טען כי השאלה כבר אינה רק אם קאסם מסוגל למלא את החלל שהותיר נסראללה. לדבריו, השאלה היא אם חיזבאללה עצמו מסוגל להצמיח מחדש מנהיג שירכז בידיו את מכלול התפקידים שהיו מזוהים עם נסראללה, לאחר הפגיעה בשדרת ההנהגה הישנה.

אחת הטענות הבולטות ביותר בדיווח הסעודי נוגעת לטהרן. מונא פיאד, פעילה פוליטית ומרצה באוניברסיטה הלבנונית המתנגדת לחיזבאללה, טענה כי תחת הנהגת קאסם נחלשה יכולתו של הארגון לגייס את תומכיו, וכי בתוך חיזבאללה קיימים חילוקי דעות המשפיעים על ניהולו. לדבריה, החלטות מתקבלות כיום באופן ישיר יותר באיראן ומרחב ההחלטה הלבנוני הצטמצם. מדובר בהערכה המיוחסת לפיאד, ולא בקביעה עצמאית של העיתון.

ברקע עומד גם תהליך של ארגון מחדש בצמרת. בחודש מרץ דיווח "א-שרק אל-אווסט" כי שמו של מוחמד רעד, יו"ר סיעת חיזבאללה בפרלמנט הלבנוני, עלה בהקשר של מילוי בפועל של תפקיד סגן המזכ"ל, כחלק מסידור מחודש של הנהגת הארגון לאחר חיסול נסראללה ועליית קאסם לתפקיד - אף שלא פורסמה אז הודעה ארגונית רשמית המאשרת מינוי כזה.

חיזבאללה מציין כעת שנתיים לחיסול נסראללה והאשם ספי א-דין, כאשר קאסם הוא זה שנדרש להוביל את הארגון אל תוך התקופה החדשה. נסראללה איננו, המבנה שהיה בנוי סביבו השתנה, וגם בזירה הלבנונית מעמדו של הארגון אינו מתואר כפי שהיה בעבר. בין הטענות על התחזקות ההשפעה האיראנית לבין ניסיונות חיזבאללה להציג התאוששות ולכידות, המבחן של קאסם אינו רק כיצד לרשת את קודמו - אלא כיצד להנהיג ארגון שפועל בתנאים שונים מאלה שבהם נסראללה ביסס את כוחו.