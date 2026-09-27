צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה את מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס, שלדברי מערכת הביטחון היה מעורב במהלך המלחמה בהחזקתם של תשעה חטופים בשבי.

לפי הודעת צה"ל ושב"כ, גבאין היה מעורב בהחזקתם של זיו ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, גלי ברמן, עמרי מירן, קית' סגל ואלון אהל.

גבאין חוסל בתקיפה אווירית שבוצעה ביום שלישי שעבר בצפון רצועת עזה, בפעילות משותפת של צה"ל ושב"כ. במערכת הביטחון מסרו כי התקיפה בוצעה במטרה להסיר את האיום שהיווה.

על פי ההודעה, בתקופה האחרונה פעל גבאין גם לשיקום יכולותיו של חמאס וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בצה"ל ובשב"כ טענו כי פעילות זו נעשתה תוך "הפרה שיטתית של הפסקת האש".

מוקדם יותר דווח כי צה"ל, השב"כ ויחידת הגדעונים 33 חיסלו את המחבל סאהר צקר בתקיפה ממוקדת במחנה הפליטים נוסיראת שבין עזה לדיר אל-בלח. צקר היה מחבל חמאס שהשתתף בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר - והיה חלק מהחוליה שהגיעה לפסטיבל הנובה ברעים.

במהלך הפשיטה תועד צקר באחד הסרטונים המזעזעים מהשבת כאשר הוא רוכב בחיוך על האופנוע בדרך לעזה - כשמאחוריו נועה ארגמני, צורחת בפחד ומופרדת בבכי מבן זוגה אבינתן אור.