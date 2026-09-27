למען אחיי - אהרן רזאל & יהורם גאון | Lema'an Achai - Aaron Razel & Yehoram Gaon

הודעה מאדם שלא הכיר, ובה קריאה להתגייס למען מפונים, יתומים, חיילים ואנשים נוספים הזקוקים לעזרה, הספיקה כדי להצית אצל אהרון רזאל מנגינה.

משפט אחד מתוכה נגע בו במיוחד. "כל כך ריגש אותי שלקחתי שם משפט ולחנתי אותו", סיפר. מהמפגש הזה נולד "למען אחיי ורעיי", השיר החדש שכתב והלחין רזאל - ושאליו הצטרף יהורם גאון.

עבור גאון, החיבור לשיר עבר דרך המילים והמנגינה, אבל קיבל משמעות רחבה יותר: האפשרות לומר תודה. תודה לאנשים שבשעת מצוקה עזבו הכול ונחלצו לעזרתם של אחרים.

"באתי אל השיר הזה בגלל יופיו, יופיים של המילים ויופייה של המנגינה של אהרון, אבל ראיתי בדרך לומר תודה", אמר גאון בשיחה עם בני טיטלבוים בכאן מורשת. "קרה פה דבר נפלא שאנשים נחלצו ובאו מן הצפון ומכל מקום שבארץ, רצו אל הדרום כדי להגן, כדי לחלץ את האנשים שנקלעו שם למצוקה שלא הייתה כמותה. אז אתה כל הזמן רוצה לומר בכל דרך אפשרית: תודה, תודה, תודה".

השיר החדש מתחבר בעיני רזאל גם לתופעה שהפכה לחלק מהנוף הישראלי מאז תחילת המלחמה: המדבקות הנושאות משפטים שאמרו נופלים. כמה מילים שמופיעות ברחובות, על מכוניות ובמרחב הציבורי, ולעיתים מצליחות לשאת בתוכן עולם שלם. גאון תיאר אותן כ"סטיקרים כאלה שהם מעט משפט אחד שהוא מאמר שלם".

מאחורי "למען אחיי ורעיי" עומד גם הרצון לדבר על אחדות - מילה שנוכחת מאוד בשיח הישראלי, וביתר שאת בתקופה של מחלוקת פוליטית ולפני בחירות. רזאל אינו מתעלם מהמחלוקות, אבל מבקש להפנות את המבט גם למה שמתקיים לצדן.

"כולנו באמת מרגישים שהאחדות בעם קיימת", אמר. "יש הרבה אהבה בעם ישראל".

מבחינתו, דווקא המציאות הביטחונית חושפת פעם אחר פעם את המכנה המשותף. "השיר הזה וכל מיני שירים ומיזמים שקוראים לאחדות בעצם באים להזכיר לנו כמה שיש לנו באמת משותף וכמה כשאויב קם עלינו הוא לא מבדיל".

אצל גאון, השיחה על אחדות התחברה גם לשאלת האמונה והזהות היהודית. הוא מזהה התחזקות של החיבור ליהדות, אך מדגיש כי מבחינתו לא מדובר בתופעה שנולדה עכשיו. לעיתים, הוא אומר, מה שקיים בפנים פשוט נחשף ברגעים שבהם המציאות מטלטלת את שגרת החיים.

"שעות של מצוקה עושות בנו דברים שימים רגילים לא עושים אצלנו", אמר.

כדי להסביר למה הוא מתכוון, חזר גאון לרגע שחווה בהופעה בפני חיילים. במהלך ההופעה נשמעה התרעה והחיילים עזבו את המקום. זמן קצר לאחר מכן הגיע הרב שלמה גורן ובידיו שקיות ובהן ספרוני תהילים. החיילים, סיפר גאון, התאספו סביבו ולקחו את הספרונים - גם אם לא הגדירו את עצמם בהכרח כדתיים.

עבורו, התמונה הזאת נשארה הרבה מעבר לאותו רגע. "ואז הבנתי שזה רגע מאוד מאוד מסוים. רגע של קדושה, רגע שבן אדם מרים את הראש, מסתכל לשמיים ואומר: אלוהים, תעזור לי".

גאון רואה ברגע הזה ביטוי למשהו עמוק יותר, שאינו בהכרח תלוי בהגדרות חיצוניות של דתיות או חילוניות. "יש את זה בתוכנו, יש את זה אצל כולנו. אצל אחדים זה חיצוני מאוד, אצל אחדים זה פנימי מאוד, אצל אחדים זה נראה, אצל אחרים זה לא נראה, אבל זה אצל כולנו".

"למען אחיי ורעיי" מבקש לגעת בדיוק במקום הזה: בין העזרה המעשית לזולת לבין תחושת השותפות, בין האמונה הפרטית לבין הרגע הציבורי. הוא התחיל ממשפט שנשלח לרזאל מאדם זר, והמשיך לשיתוף פעולה עם אחד הקולות המזוהים ביותר עם הזמר הישראלי.

רזאל סיפר כי מאז יציאת השיר מגיעות תגובות רבות, וכי אנשים משתפים אותו ומעבירים אותו הלאה. עבור גאון, גם אחרי שנים רבות של שירה והופעות, עצם היציאה של שיר חדש עדיין אינה עניין שבשגרה. ההתרגשות, מבחינתו, היא חלק הכרחי מהמקצוע.

"ביום שאני אקח מלהתרגש, יותר טוב שאני אחליף מקצוע", אמר. לקראת סיום השיחה התייחס רזאל גם למצבו של יונתן רזאל. לדבריו, הוא "מאוד משתפר", אך עדיין יש להמשיך ולהתפלל לרפואתו.