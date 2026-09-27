קברניט אל על מידן בר פרסם תיעוד מתוך מטוס לאחר נחיתתו - והציג את כמויות הפסולת שנותרו בתא הנוסעים.

בר, שכיהן בעבר כיו"ר איגוד הטייסים, עבר בין שורות המטוס לאחר שהנוסעים ירדו ממנו. לאורך הדרך תיעד את מה שנותר מאחור: שקיות חטיפים, אריזות פתוחות וניירות שהושארו על המושבים ומתחתיהם.

"למה מטוס צריך להיראות ככה? כולה טיסה של שלוש שעות, אני באמת לא מצליח להבין", נשמע בר אומר במהלך התיעוד.

את הסרטון העלה בר כאמור לחשבון האינסטגרם שלו, ומשם הוא זכה לחשיפה רחבה ולמאות אלפי צפיות. המראות מהמטוס הובילו גם לדיון ער בין הגולשים על התנהגות הנוסעים ועל האחריות להשאיר אחריהם מקום נקי.

היו מי שסברו כי הדרך להתמודד עם התופעה היא באמצעות קנסות לנוסעים שמותירים פסולת במטוס. מגיבה אחרת שיתפה כי אחרי טיסה שלה ושל בני משפחתה לתאילנד היא נתקלה במטוס שנותר במצב גרוע אף יותר.

אחרים ביקשו שלא להפוך את התיעוד לביקורת כוללת על הנוסע הישראלי. אחת המגיבות כתבה: "תפסיקו עם העלילות על הישראלים. טסתי עם הרבה חברות, וגם זרים מתנהגים כך. הכל תלוי בחינוך מהבית".