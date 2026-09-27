מפגן הענק, שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים, מתקיים כעת ונועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית בתוחמת הצפונית בעזה תחת הקריאה "בוחרים בניצחון - מתיישבים בעזה".

השיירות התכנסו בשעה 14:00 בצומת יד מרדכי, ומשם החלו לנוע כעת לעבר התוחמת הצפונית ומצפה ניסנית. מארגני המהלך מבהירים כי על רקע קריסת יוזמות מדיניות שונות, המסר לראש הממשלה הוא שהכרעה ביטחונית ארוכת טווח תושג אך ורק באמצעות נוכחות אזרחית ואחיזה בשטח.

צעדת עזה צילום: תהילה מקלר

יו"ר תנועת נחלה, דניאלה וייס, מסרה מתוך השיירה: "תמונת הניצחון של המלחמה הזו תושג רק כאשר נחזור לכל מרחבי ארצנו וניישב את חבל עזה ביהודים. בדיוק כפי שההתיישבות הציונית קמה בנחישות של חומה ומגדל, כך אנו עושים היום: אלפים שיוצאים בשיירות עם קרוואנים וציוד שהייה, נערכים בשטח ומחזירים את החיים היהודיים לניסנית ולעזה כולה".

יו"ר תנועת נחלה, צבי אלימלך שרבף, אשר גם נמצא במקום, הוסיף: "ההתכנסות הזו והשיירות שיוצאות כעת מיד מרדכי באות לתת כוח לממשלה להמשיך את הצהרות שר הביטחון על העלאת גרעיני נח"ל, ולעצור את כניסת הכוח הבינלאומי שמסכן שוב את תושבי הדרום ומדינת ישראל. רק התיישבות יהודית תיתן שליטה ביטחונית, ניצחון ומימוש של החזון הציוני".

בשעה 16:00 תתקיים במצפה התוחמת הצפונית עצרת מרכזית בהשתתפות השרים ואישי הציבור. במקום יופעל מתחם סוכות והיערכות לשהיית לילה סמוך לגבול, הכוללת פעילויות ופאנלים למשפחות.