ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, מתייחס בראיון לערוץ 7 בחריפות להחלטת היועמ"שית להקפיא את החלטת הממשלה בדבר הבנייה בשטח -1E עד לאחר הבחירות.

"זה אבסורד שאין כדוגמתו. זה לא מגיע מעולמות המשפט", משוכנע יפרח. "לצערי אנחנו רואים שהיועמ"שית פוגעת במעט האמון הציבורי שעוד נותר כלפי מוסד הייעוץ המשפטי. בעיניי זה הפוך, העובדה שהיא עצרה מכרז כאשר הוא כבר באתר רשות מקרקעי ישראל, זו התערבות פוליטית".

יפרח מזכיר כי ההחלטה המדינית לגבי הבנייה על השטח שבין מעלה אדומים וירושלים התקבלה כבר לפני שנה, "אחר כך יש את הפרוצדורה המקצועית שאורכת זמן, הכנת חוברות מכרז, שומות קרקע וכו'", הוא אומר וקובע כי ניתן להשוות את קצב העבודות על הבניה ב-1-E לבין כל מיזם בנייה מקביל ולראות שהדברים מתפרסים על פני תקופה ארוכה. "זה לא נעשה עם קשר פוליטי כלשהו".

עוד מדגיש יפרח כי "גם אם הייתה החלטה מדינית היום, לא היה מקום להתערבות של היועמ"שית כי זו החלטה מדינית שלא קשורה לעולם המשפט. כבר שלושים שנה רוצים לבנות בשטח הזה. כעת יש הבשלה מדינית וסיכום עם האמריקאים, אז היועמ"שית תטען שזה קורה בגלל בחירות? את זה אני אומר אם היה מדובר בהחלטה שהתקבלה כעת, אבל אנחנו מדברים על אירוע שקרה לפני שנה"

"יזמים ששומעים רחש בחש על סנקציות בינלאומיות, צריכים להתמודד עכשיו גם עם אי ודאות של הוצאת המכרז בגלל שהיועמ"שית דוחה אותו לאחרי הבחירות. זה אבסורד שאין כדוגמתו ולכן הגשנו הבוקר עתירה", אומר יפרח ומספר כי בעתירה הוצגו נתונים השוואתיים המוכיחים שאכן מדובר בקצב עבודות מותאם לכל מיזם בהיקף שכזה ולא בשיקול פוליטי.

בנוסף, הוא אומר, "אנחנו מפנים לחוק החדש שמגביל את סמכויות היועמ"שית, שלפיו היא לא יכולה להנחות דרגים מקצועיים. כאן היא הנחתה את רמ"י להוציא את הבנייה מאתר המכרזים. זו הנחיה כלפי גוף מקצועי ולא כלפי הממשלה. זה אבסורד שאין כדוגמתו. מי שנוהג בתום לב עם המחוקק לא מתנהל בצורה כזו".

עוד צוין בעתירה כי "העיר ותושביה ייפגעו לא רק בגלל דחיית הבנייה, אלא כי הממשלה הוציאה ל-2026 תמריץ דיור, ואם לא נבנה עכשיו נפסיד שמונה מיליון שקלים תקציב ממשלתי בונוס לעידוד בניה, וגם זו טענה שבג"ץ יצטרך לדון בהב".

על הסיכוי שיקבל סעד מכיוונם של שופטי בג"ץ אומר יפרח כי הוא "לא תולה תקווה גדולה מדי שהשופטים יהפכו את החלטת היועמ"שית, אבל יחד עם זאת צריך לומר שהיועמ"שית הזו שברה שיאים במספר הפעמים שהשופטים הפכו החלטות שלה, מה שמעיד על ההתנהלות הלא מקצועית והפוליטית שלה. מדובר בהתערבות שיפוטית בהליך מקצועי שהיא אבסורד".

"מכעיס אותי שבשמונה בספטמבר ישבו היועמ"שים לגיבוש עמדה על 1-E. את ההחלטה הם הוציאו ביום שישי ערב החג בצהריים וקבעו שדוחים את המכרז לאחרי הבחירות כשהם יודעים שביום שני נפתח המכרז ליזמים. נעשה כאן כמעט מחטף שלא מאפשר לנו לערער על ההחלטה הזו", דברי ראש העיר.