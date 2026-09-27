חקירת מותו של הזמר היווני המפורסם גיורגוס מזונאקיס מסעירה את יוון, ובימים האחרונים נחשפים פרטים חדשים על שהתרחש במרפאה פרטית באתונה בשעות שקדמו למותו.

בין הממצאים החריגים שבודקות הרשויות: חיפושים באמצעות כלי בינה מלאכותית אחר מידע כיצד להשיב לחיים מטופל, התרעות שהשמיע המכשיר שבו טופל הזמר עוד לפני שהוזעק אמבולנס, וכן מידע ותמונות שנמחקו ממכשירים אלקטרוניים ונמצאו במהלך החקירה.

מזונאקיס, מהזמרים המוכרים ביוון, מת ב-9 בספטמבר בגיל 54, לאחר שלקה בדום לב בעת שעבר טיפול פלזמפרזיס במרפאה פרטית בשכונת קולונאקי שבמרכז אתונה. הוא פונה לבית החולים אלפיס ללא דופק וללא נשימה עצמונית, ושם נמשכו ניסיונות ההחייאה ללא הצלחה.

אחד הממצאים שעוררו עניין רב ביוון התגלה בבדיקת המכשירים האלקטרוניים שנתפסו במסגרת החקירה. על פי דיווחים בכלי תקשורת יווניים, אותרו חיפושים באמצעות כלי בינה מלאכותית אחר הנחיות הנוגעות לאופן שבו ניתן להשיב לחיים מטופל. הרשויות בודקות את החיפושים כחלק מהניסיון לשחזר את ציר הזמן המדויק ואת פעולות הצוות הרפואי בשעה שמצבו של מזונאקיס הידרדר.

החקירה העלתה ממצאים דיגיטליים נוספים. לפי הדיווחים, המשטרה הצליחה לשחזר תמונה שנמחקה מהטלפון של אחת הרופאות ובה נראה מזונאקיס במהלך טיפול הפלזמפרזיס. בנוסף נמצאו רשומות שנמחקו מיומן התורים האלקטרוני של המרפאה. החוקרים בוחנים את הממצאים הללו ואת הנסיבות שבהן נמחקו.

אלא שהראיות הדיגיטליות אינן מוקד החקירה היחיד. מידע שנשלף ממכשיר הפלזמפרזיס עצמו העלה, לפי "קתימריני", כי זמן קצר לאחר תחילת הטיפול נרשמה התרעה ראשונה במכשיר. על פי הדיווח, ההתרעה נקלטה ואושרה בידי המפעיל, אך הטיפול נמשך ובהמשך נרשמו התרעות נוספות. בדיווח אחר של העיתון נאמר כי בין ההתרעה הראשונה לבין הזעקת האמבולנס חלפו כ-50 דקות.

בעקבות הממצאים הוחמרו האישומים נגד שני הרופאים, בני זוג המפעילים את המרפאה. בתחילה הואשמו השניים בעבירה הנוגעת לחשיפת מטופל לסכנה שהסתיימה במותו, אולם בהמשך הוחמר האישום לעבירת המתה בכוונה אפשרית במחדל. שני הרופאים מכחישים את המיוחס להם וטוענים כי פעלו כדי להציל את חייו של מזונאקיס. לאחר חקירתם הם הושמו במעצר לפני משפט.

גם עצם ביצוע הפלזמפרזיס במרפאה נמצא תחת בדיקה. לפי "קתימריני", המרפאה הציעה בין היתר טיפולים הקשורים לאריכות ימים ואנטי-אייג'ינג, אך לא הייתה מורשית לבצע את ההליך שבו טופל מזונאקיס. פלזמפרזיס הוא הליך שבו מופרדת פלזמת הדם ומוחזרת לגוף לאחר עיבוד, והוא דורש ציוד ופיקוח רפואי מתאימים.

בתוך כך, החקירה ממשיכה להסתעף. אחות שעבדה במרפאה העידה לאחרונה בפני חוקר שיפוטי, ולפי דיווחים אמרה כי ידוע לה שבוצעה במזונאקיס סדציה. עדותה מצטרפת לבדיקת החומרים שניתנו לזמר לפני שהתמוטט ולניסיון לקבוע במדויק מה אירע בחדר הטיפולים.

במקביל ממשיכות הרשויות לגבות עדויות מאנשי המרפאה. אחת האחיות העידה כי בזמן שמזונאקיס טופל בחדר אחד, מטופל נוסף עבר פלזמפרזיס בחדר סמוך. גם מזכירת המרפאה זומנה פעם נוספת למסור עדות, לאחר שהתגלו סתירות בין עדויות שונות שנמסרו לחוקרים.

למרות שלל הממצאים, סיבת המוות המדויקת עדיין לא נקבעה באופן סופי. הנתיחה שלאחר המוות לא סיפקה תשובה חד-משמעית, והרשויות ממתינות לתוצאות בדיקות טוקסיקולוגיות ובדיקות מעבדה נוספות. לפיכך, שאלת הקשר בין הטיפול שקיבל מזונאקיס, פעולות הרופאים ודום הלב שהוביל למותו נותרה בשלב זה במוקד החקירה ולא הוכרעה.