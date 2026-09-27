רשות שדות התעופה הודיעה היום (ראשון) כי חניוני כלי הרכב הפרטיים שנמל התעופה בן גוריון מפעיל הגיעו לתפוסה מלאה, ועל כן ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה ברכבים.

בהודעה הרשמית נמסר כי "בעקבות העלייה בהיקף הנוסעים במהלך חגי תשרי, חניוני נתב"ג נמצאים כעת בתפוסה מלאה ואין בהם מקומות חניה פנויים עד להודעה חדשה".

בנמל התעופה העריכו כי ייקח שעות ארוכות עד שיתפנו מקומות חנייה, וגם אז עדיין העומס על החניונים יהיה גדול.

ההודעה החריגה מגיעה על רקע כ-100 אלף נוסעים שצפויים היו לעבור ביום אחד בנמל התעופה, במה שמוגדר כיום העמוס ביותר בשנה בשדה התעופה המרכזי של ישראל.

ברשות שדות התעופה עדכנו כי תגברו את מערך העובדים כדי לעמוד בעומסים, שכוללים כ-600 טיסות יוצאות ונכנסות רק באותו היום.

במהלך חודש ספטמבר, שנחשב לחודש בו התעבורה בנמל התעופה מגיעה לשיאה, בין היתר בשל חגי תשרי, צפויים לעבור בנמל התעופה כ-2.5 מיליון נוסעים בסך הכול.