משפחתה של היימנוט קרסו.

במקום לחגוג עם היימנוט קסאו בסוכה המשפחתית, בני משפחתה העבירו את הסוכה מצפת לירושלים והקימו אותה מול משרד ראש הממשלה. יותר משנתיים וחצי לאחר שנעלמה, הם קוראים לציבור להתפלל לשובה ודורשים מראש הממשלה להורות לשב"כ להיכנס באופן מלא לחקירת היעלמותה.

היימנוט נעלמה ב־25 בפברואר 2024, כשהייתה בת תשע. מאז, למרות החיפושים והחקירה, בני משפחתה עדיין אינם יודעים מה עלה בגורלה. כעת הם מבקשים להחריף את המאבק הציבורי ולהביא לכך שהשב"כ יקבל לידיו תפקיד מרכזי בחקירה.

"החג אמור להיות בשמחה. אנחנו אמורים להיות בשמחה עכשיו. היימנוט הייתה אמורה להיות בסוכה של המשפחה שלה", אמר אחד מבני המשפחה. "אחרי שנתיים ותשעה חודשים, עוד רגע שלוש שנים, החששות שלנו הם שהיימנוט גם לא תהיה בבת המצווה שלה".

לדבריו, ההחלטה להעביר את הסוכה המשפחתית מצפת לירושלים נועדה להציב את היעלמותה של היימנוט מול עיניהם של מקבלי ההחלטות. "המשפחה העתיקה את הסוכה מצפת לירושלים, כאן מול משרד ראש הממשלה. תפסנו פינה שבה כל מי שבמשרדי הממשלה פה יראה. עד היום לא מצאו שום פתרון לילדה הזאת".

במשפחה משוכנעים כי יש להתייחס למקרה כחטיפה, ודורשים שהשב"כ לא יסתפק בסיוע למשטרה אלא ייכנס באופן מלא לחקירה. "הילדה חטופה, אנחנו לא יודעים איפה היא", אמר בן המשפחה. "נכון לעכשיו המשפחה מבקשת את הכניסה של השב"כ באופן מלא. לא סיוע למשטרה ולא עזרה למשטרה - אלא כניסה מלאה ולקחת את התיק כמו שצריך. להם יש את הכוח, להם יש את הכלים".

בני המשפחה מפנים את הקריאה ישירות לראש הממשלה ודורשים ממנו להורות לראש השב"כ, דוד זיני, להכניס את הארגון לעובי הקורה. "אנחנו רוצים ומבקשים מראש הממשלה שייתן הנחיה לראש השב"כ דוד זיני להיכנס במלוא הכוח ולטפל בתיק הזה בצורה הכי מקצועית שאפשר".

לטענת המשפחה, גם העברת החקירה ללהב 433 לא הובילה עד כה לפריצת דרך. לדבריהם, הם חשים שאינם מקבלים מספיק מידע על התקדמות החקירה. "כמעט אלף ימים. זה מאוד עצוב שעד היום אין קצה חוט. זה דבר מתסכל. יש חוסר אונים למשפחה, ואין גם מישהו שבא ומסביר להם איפה זה עומד. איפה עומדת החקירה? אף אחד לא יוצר קשר עם המשפחה".

לצד הדרישה להרחיב את החקירה, בני המשפחה מבקשים להפוך את המקום מול משרד ראש הממשלה למוקד של מאבק ציבורי. לדבריהם, לאחר שלא התאפשר להם להקים במקום אוהל מחאה, הם הקימו את הסוכה ומתכוונים להמשיך לפעול כדי להשמיע את קולה של היימנוט.

"אנחנו קוראים לכל האזרחים: תבואו למאבק הזה, תהיו עם המשפחה, תעודדו ותחבקו אותם", קראו.

קרובת משפחה נוספת פנתה לציבור בבקשה פשוטה - לא להשאיר את המשפחה לבדה ולהתפלל לשובה של היימנוט. "בואו תעזרו לנו, אל תשאירו אותנו לבד. בואו, תתפללו על היימנוט", ביקשה. "זה קשה, מאוד קשה".

גם מתוך הסוכה בירושלים חזרה המשפחה על הקריאה לתפילה ועל הדרישה להתערבות השב"כ. מבחינתם, למרות הזמן הרב שחלף, התקווה שהיימנוט תשוב הביתה עדיין קיימת.

"הילדה הזאת עוד בחיים", אמר בן המשפחה. "אנחנו אופטימיים ורוצים להחזיר אותה הביתה".