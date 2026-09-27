לקראת חג הסוכות נערכה הרבנות הצבאית על מנת לאפשר לכל חייל וחיילת לשבת בסוכה ולקיים את מצוות החג גם במציאות המבצעית המורכבת.

השנה סופקו 18,500 סוכות במגוון גדלים, אשר חולקו בכלל יחידות צה''ל ונבנו על ידי החיילים בהדרכת רבני היחידות.

לטובת המענה לכוחות הלוחמים בשטח סיפקה הרבנות הצבאית 2,200 סוכות טקטיות המתאימות לשטח מבצעי ובנויות בצורה שאינה חושפת את מיקומי הכוחות.

בנוסף לכך חולקו כ-13,000 סטים של ארבעת המינים אשר עברו בקרה הלכתית קפדנית של ענף ההלכה ברבנות הצבאית, וזאת כדי להבטיח את קיום מצוות החג בצורה מהודרת.

לצד כל זאת הופצו עשרות אלפי חוברות תוכן לחיזוק הרוח, שהגיעו עד הלוחמים בקו הראשון.

ברבנות הצבאית מדגישים כי הם רואים בחג הסוכות "הזדמנות לחבר את החיילים לשמחת החג, לחזק את ערך הרעות ואת רוח הלוחמים".