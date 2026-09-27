בזמן שחברי הכנסת מנפצים כל גשר אפשרי סביב חוק הגיוס והשוויון בנטל, הציבור הישראלי - כך מתברר ממחקר חדש של המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית - נמצא במקום הרבה יותר בוגר, מורכב, ובעיקר מודאג.

המספרים צועקים את מה שכולם יודעים אבל מעדיפים להכחיש. כן, כמעט 75% מהישראלים מרגישים שהחברה החרדית היא נטל כלכלי.

אי-הגיוס יושב חזק בראש סדר העדיפויות השלילי של הציבור, אבל מנגד, קורה משהו מעניין: 95% מזהים את המתח הנורא שקורע את החברה מבפנים, ו-91% רוצים דבר אחד פשוט - פתרון. לא מלחמות עולם, לא פירוק של החברה החרדית, אלא נוסחה שתחבר את הקצוות.

הנתון המעניין ביותר בסקר הוא הכשלת הקיצוניות. במשך חודשים שומעים אצלנו באולפנים שחייבים "לשבור את הכלים", שאין ברירה אלא להפעיל סנקציות כלכליות נוקשות ולשלוח משטרה לבתי הישיבות.

בציבור הרחב רק 21% בלבד קונים את הפתרון הזה. השאר מבינים שפקודות מעצר לא יניבו אפילו ייל אחד נוסף. קרוב למחצית מהציבור מוכנים לחזור למתווה מוסדר, הגיוני, שמכיר בלימוד התורה בקריטריונים ברורים.

מעבר לכך, למרות הכעס על השתמטות משירות, רוב הציבור (כמעט 60%) עדיין מכיר בכך ששמירה על עולם התורה היא חלק מה-DNA של מדינה יהודית. זה לא אומר שאנשים מוכנים להשלים עם המצב הקיים, אבל זה כן אומר שהם מחפשים היגיון ולא נקמה.