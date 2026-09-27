משטרת בריטניה חוקרת חשד לניסיון פיגוע סמוך לבסיס חיל האוויר RAF Fairford בדרום-מערב אנגליה, המשמש את חיל האוויר האמריקני ושימש בחודשים האחרונים לפעילות צבאית נגד איראן.

לפי ה"טיימס" הבריטי, במסגרת החקירה נבדקת גם האפשרות שאיראן קשורה למזימה. בשלב זה לא נקבע כי טהרן עומדת מאחורי האירוע.

האירוע החל בשעות הלילה, לאחר שהמשטרה קיבלה בסביבות 00:45 דיווח על שלושה כלי רכב חשודים שנראו נוסעים לכיוון הבסיס. שוטרים חמושים הוזעקו לאזור ועצרו חמישה גברים. תחילה הם נעצרו בחשד לעבירות לפי חוק חומרי הנפץ הבריטי, ובהמשך הודיעה היחידה ללוחמה בטרור כי החמישה חשודים גם בהכנת מעשה טרור.

בעקבות האירוע הוכרז באזור "אירוע חמור", כוחות גדולים חסמו את הדרכים המובילות לבסיס וצוותי סילוק פצצות של הצבא הבריטי הוזעקו לבדיקת כלי הרכב. כ-85 משקי בית פונו כאמצעי זהירות, והמשטרה הקימה אזור ביטחון ברדיוס של כ-400 מטרים סביב כלי הרכב החשודים.

RAF Fairford הוא בסיס בריטי המשמש את חיל האוויר האמריקני ומהווה נקודת פעילות למפציצים אסטרטגיים. מאז פרוץ המלחמה עם איראן אפשרה בריטניה לכוחות האמריקניים להשתמש בבסיס לצורך תקיפות נגד אתרי טילים איראניים.

הקשר האפשרי לאיראן מקבל משמעות נוספת על רקע איום מפורש שהשמיעו משמרות המהפכה בחודש יולי. לפי רויטרס, הארגון הזהיר כי בסיסים שישמשו לביצוע תקיפות נגד איראן ייחשבו ל"מטרה לגיטימית". עם זאת, הרשויות הבריטיות טרם הציגו ראיה פומבית הקושרת את העצורים לאיראן.

ויקי אוונס, המתאמת הלאומית הבכירה של משטרת בריטניה ללוחמה בטרור, מסרה כי החקירה נמצאת בשלביה הראשונים וכי חמשת החשודים נותרו במעצר. לדבריה, החוקרים עובדים עם גופי הביטחון השונים כדי לברר את מלוא נסיבות האירוע.

גם האבטחה סביב הבסיס תוגברה משמעותית. עדי ראייה דיווחו על שוטרים חמושים שחסמו את הכניסה הראשית ועל אמצעים שהוצבו בנקודות הגישה למתקן. חיל האוויר האמריקני מסר כי אנשיו בבסיס שומרים על ערנות, אך סירב לפרט על אמצעי האבטחה שננקטו.

בשלב זה החקירה נמשכת בשני מישורים מרכזיים: בירור תוכניתם של חמשת העצורים והיעד שאליו ביקשו להגיע, ובחינת האפשרות שלמזימה היה קשר לגורם מדינתי - ובראשו איראן.