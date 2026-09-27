מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, התארח היום (ראשון) בסוכתו של ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, ביישוב פסגות.

השניים נפגשו עם ראשי הנהגות יישובי בנימין ושוחחו עמם על ביטחון התושבים ועל פעילות צה"ל ביהודה ושומרון. האלוף סקר סקירה ביטחונית וענה על שאלותיהם. בהמשך סיירו במצוקי ארץ, היישוב החדש שעל כביש אלון בין רימונים לכוכב השחר, שאליו נכנסו בשבוע שעבר 12 המשפחות הראשונות.

בפתח המפגש הודה גנץ לאלוף וללוחמים בשם תושבי האזור ואמר כי "אני רוצה להגיד לך בשם מאות אלפים תודה רבה מכל הלב. אנחנו במלחמה בשבע חזיתות. מה שאנחנו חווים פה בשנים האחרונות הוא נס גדול, אבל הוא לא מובן מאליו. זכינו לצבא גדול ולחיילים שמוסרים את הנפש".

גנץ התייחס לשותפות שבין הנהגת ההתיישבות לצבא והוסיף כי "בסוף יש לנו משימה: לנו יש משימה לדחוף את ההתיישבות, ולאלוף יש משימה להגן ולסכל טרור, אנחנו פועלים יחד, תמיד בשיתוף פעולה".

עוד הציג האלוף את הפעילות הרציפה של החטיבות והאוגדות שנועדה להגן ולמנוע אירועי טרור והתארגנויות טרור, ועמד על השותפות בין צה"ל להתיישבות שתורמת לביטחון.

במצוקי ארץ פגשו גנץ ובלוט את המשפחות שהקימו את היישוב. שם, האלוף התרשם מהחלוציות ועיצוב המציאות החדשה. אחד התושבים סיפר כי המשפחות הגיעו עם ארגזי הציוד רגע לפני שבת והחג, וכי תושבי הסביבה התגייסו לעזור להן, וציין כי "אנחנו עדיין לא תופסים עד כמה האירוע הזה גדול".

במהלך המפגש שוחח בלוט עם רועי, אחד מילדי היישוב. רועי סיפר שיש במקום הרבה עבודה ושהוא רוצה לעבוד. האלוף חייך והנוכחים מחאו לילד כפיים. "כל הכבוד, רועי. דיברת כמו חלוץ אמיתי", אמר בלוט, "ילד שמדבר על מה הוא יכול לתת, זו חלוציות".

גנץ הודה למשפחות שבחרו להקים את ביתן במקום ולצוות המועצה שליווה את העלייה לקרקע. בלוט הזכיר את רצח נתנאל שוקרון סמוך לנווה צוף ואיחל רפואה שלמה לנריה לייטר, שנפצע קשה בפיגוע הדריסה בכביש 443.