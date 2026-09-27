בן גביר: נחזור לניסנית ולתוחמת הצפונית צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע למפגן שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים, אשר נועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית בתוחמת הצפונית בעזה תחת הקריאה "בוחרים בניצחון - מתיישבים בעזה".

בנאומו התייחס בן גביר להצהרות כי ידרוש את תיק הביטחון בממשלה הבאה ואמר כי "הלוואי שעוד לפני הבחירות נגיע לניסנית. אבל אם חלילה זה לא יקרה לפני הבחירות - אני מקווה, בעזרת השם, להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, להחזיר אותנו לניסנית, ולכל התוחמת הצפונית, ולכל עזה".

הוא הדגיש כי "התיישבות זו רגל אחת. יש רגל שהיא לא פחות חשובה: עידוד הגירה עכשיו".