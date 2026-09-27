חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק, פנו היום (ראשון) במכתב משותף לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הצגת תוכנית "מועצת השלום" בשולי עצרת האו"ם בשבוע שעבר.

לטענתם, התוכנית סותרת את הסיכומים שהושגו עם ישראל ומקדמת מחדש את "מפת הדרכים" שנדחתה על ידה.

במכתב מציינים השרים כי בכירי "מועצת השלום" הציגו תוכנית הכוללת 66 פרויקטים לשיקום הרצועה בהיקף של 2.45 מיליארד דולר המוכנים לביצוע מיידי, לצד 885 מיליון דולר ל"הוצאות ביטחון", ובהן הקמת בסיס ברפיח עבור 5,000 חיילי הכוח הרב-לאומי (ISF), כאשר בשלב הראשון אמורים להיפרס 500 חיילים. בנוסף הוצגו 20 מיליון דולר המיועדים לתוכנית ל"רכישת נשק".

סמוטריץ' וסטרוק מתריעים כי על פי התוכנית שהוצגה, הפירוז אמור להתבצע באופן מדורג לפי אזורים, כאשר לכל אזור שיפורז ייכנס הממשל הפלסטיני החדש, צה"ל ייסוג ממנו ויחלו בו פעולות שיקום.

לדבריהם, מתווה זה מנוגד לסיכום שהושג עם הממשל האמריקאי ו"מועצת השלום" לפני חודש, ולפיו כל שיקום, כל כניסת כוחות זרים וכל נסיגה של צה"ל - לא יבוצעו לפני פירוז מלא של רצועת עזה כולה.

במכתב כתבו השרים כי "הצהרת ראשי מועצת השלום מנוגדת לחלוטין לסיכום הזה. למעשה יש כאן ניסיון לקדם מחדש את 'מפת הדרכים' בניגוד לסיכומים. לא ניתן להותיר את הדברים החמורים הללו ללא הבהרה ישראלית פומבית וחד-משמעית השוללת לחלוטין את 'שיטת השלבים האזורית'".

עוד מציינים השרים כי ההצהרה אינה עולה בקנה אחד, לדבריהם, עם החלטת הקבינט על הכנסת 200 חיילי ISF בלבד, בעוד בתוכנית שהוצגה מדובר על 500 חיילים באופן מיידי ובהמשך על 5,000 נוספים.

בנוסף הם מתנגדים לתוכנית לרכישת נשק לכוחות שיוצבו ברצועה ולכוונה לשקם את מלוא שטח הרצועה, לרבות אזורים הסמוכים ליישובי ישראל.

השרים ציינו במכתבם כי הצהרת ראשי "מועצת השלום" סותרת את הסיכומים עם ישראל בארבעה היבטים מרכזיים. ראשית, ההצהרה מתעלמת מהעובדה שחמאס אינו מתפרק מנשקו, אלא ממשיך להתחמש, להתעצם, להתאמן ולהוציא לפועל פיגועים יומיומיים, ולפיכך אין שום היתכנות לביצוע פרויקטי שיקום בטווח הזמן המיידי.

שנית, ההצהרה מתעלמת מפיקוח הקבינט שהתיר כניסת 200 חיילי ISF בלבד כמבצעי פירוז בלבד, ולא כמפקחים על פעילות צה"ל. שלישית, היא עומדת בסתירה לעקרון הפירוז המלא מנשק, האוסר על רכישת נשק לכוחות ברצועה כל עוד חל בה החוק של הרשות הפלסטינית. כמו כן ציינו כי התוכנית מתעלמת מזכותה של ישראל למנוע שיקום באזורים הסמוכים לגבול המאיימים על יישוביה.