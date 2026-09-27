ישראלים שנחתו בנמל התעופה סכיפהול באמסטרדם עברו בדיקות מכס שבמסגרתן נבדק אם הם נושאים במזוודותיהם מוצרים שמקורם בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון ובאזורים נוספים שהולנד מגדירה כ"שטחים כבושים".

לפי דיווח שפורסם הערב, נוסעים שהגיעו בטיסת אל־על מתל אביב סיפרו כי אנשי המכס חיפשו במטענם מוצרים שעליהם חל האיסור החדש.

הבדיקות מגיעות בעקבות תקנות חדשות שנכנסו לתוקף בהולנד ב־22 בספטמבר. על פי אתר המכס ההולנדי, נאסרה הכנסת מוצרים שיוצרו או הופקו, במלואם או בחלקם, בהתנחלויות ביהודה ושומרון, במזרח ירושלים וברמת הגולן בהתאם להגדרות הרשויות בהולנד. ההגבלה אינה חלה על מוצרים שמקורם בישראל בתוך גבולות 1967.

ההוראות אינן מוגבלות ליבואנים או לעסקים. הן חלות גם על נוסעים פרטיים - ואפילו כאשר מדובר במזכרת, במתנה או במוצר המיועד לשימוש אישי. גם מוצר שנרכש לפני כניסת התקנות לתוקף אינו רשאי להיכנס להולנד אם מקורו באזור שעליו חל האיסור.

הרשויות אף דורשות מהנוסעים להיות מסוגלים להציג מידע המעיד על מקורו של מוצר במקרה של בדיקה. המכס ההולנדי מבהיר כי הוא רשאי לבדוק מזוודות ולשאול את הנוסעים על מקור המוצרים, וכי מוצר אסור עשוי להיתפס ולהוביל לדו"ח רשמי שיועבר להמשך טיפול.

למדיניות החדשה מצורפת גם סנקציה פלילית משמעותית. לפי דיווחים בהולנד ובבריטניה, הפרה מכוונת של ההוראות עשויה להוביל, במקרים המתאימים, לעונש מרבי של עד שש שנות מאסר ולקנס; גם הפרה שאינה מכוונת עשויה להיות עבירה, אם כי התביעה ההולנדית הבהירה כי הדגש צפוי להיות על הפרות שיטתיות ומכוונות.

שגריר ישראל בהולנד, צבי ופני, תקף את המהלך וטען כי הפגיעה אינה מסתכמת בישראלים המתגוררים בהתיישבות, אלא עלולה לפגוע גם בפלסטינים, בשומרונים ובקהילות נוספות המתפרנסות מפעילות כלכלית באזורים שעליהם הוטל האיסור.

המכס ההולנדי מצדו מדגיש כי הבדיקות אמורות להתבסס על מידע אובייקטיבי ועל הערכות סיכון, וכי לאום, דת, מוצא אתני או מראה חיצוני אינם עילה לבדיקת מזוודות.