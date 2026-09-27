ישראל מגבשת תיק משפטי נגד נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, כך חשף הערב (ראשון) הפרשן המשפטי אבישי גרינצייג ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את הצוות הבינמשרדי ואת מנהל המחלקה הבינלאומית בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, להכין תיק משפטי מקיף נגד הנשיא הטורקי.

הרקע להסלמה המשמעותית התרחש לפני כחודש, אז הודיע ארדואן כי פנה לאינטרפול כדי לקדם את מעצרו של ראש הממשלה נתניהו, מהלך שהיה חלק משרשרת צעדים עוינים בלתי נגמרת מצדה של אנקרה.

בעקבות זאת ניתנה ההנחייה לקדם פעולת תגמול משפטית נגד ארדואן, כאשר במוקד התיק יעמדו הטבח של המשטר הטורקי בכורדים, כמו גם זיקתו ומימונו הישיר לארגון הטרור חמאס.

במסגרת הדברים צוין כי ישראל יכולה לפנות בעצמה עם התיק לבית הדין הבינלאומי בהאג, אך התרחיש הסביר יותר שנבחן הוא פנייה לבית הדין באמצעות מדינה שלישית.

עם זאת, לא בהכרח שהתיק יוגש בפועל לבית הדין, שכן התקווה בירושלים היא שעצם קיומו של התיק והאפשרות הממשית להגשתו ישמשו את ישראל לצורך איום והרתעה, במטרה למנוע הסלמה נוספת וצעדים משפטיים נוספים מצד ארדואן.