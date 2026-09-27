כחודש לפני בחירות, סקר שערך מכון 'קנטאר' עבור כאן חדשות מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום מפלגת ישר הייתה מקבלת 23 מנדטים והליכוד 21.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד יורדת לשפל של 11 מנדטים, הדמוקרטים עם 9, ישראל ביתנו 9, יהדות התורה 7, ש"ס 7, עוצמה יהודית 7, הרשימה המשותפת 7, הציונות הדתית-זהות 6, רע"ם 5, עמך ישראל 4, ומפלגת המילואימניקים-כלכלית 4.

גוש הימין משיג בסקר 52 מנדטים וגם גוש מתנגדי נתניהו עומד על 52.

כחול לבן בראשות בני גנץ, מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר ומפלגת נעם בראשות אבי מעוז לא עוברות את אחוז החסימה.

בהתייחס לפסילת המפלגות הערביות מהתמודדות בבחירות הקרובות , רוב המשיבים בסקר אמרו כי הם תומכים במהלך.

55% מהנשאלים תמכו בפסילת הרשימה המשותפת ו-54% תמכו בפסילת רע"ם. עם זאת, בקרב מצביעי מפלגות גוש השינוי רוב יחסי התנגדו לפסילת הרשימות, כש-41% התנגדו לפסילת הרשימה משותפת ו-48% התנגדו לפסילת רע"ם.