סרטון קצר שפורסם ברשתות החברתיות מטלטל ביממה האחרונה את הולנד ומעמיד את אחת האוניברסיטאות הבולטות במדינה במרכזה של סערה ציבורית.

במוקד הפרשה עומד סטודנט בן 22 מרצועת עזה, הלומד באוניברסיטת מאסטריכט, שתיעד את עצמו צופה בתמונות ממתקפת 7 באוקטובר - ואז הצביע לעבר חמושים רעולי פנים שהופיעו על המסך ואמר משפט שהצית מיד את הסערה: "השבעה באוקטובר - זה אני".

בסרטון, שפורסם באינסטגרם ובהמשך נמחק, נראה הסטודנט יושב עם אחרים וצופה בתיעוד הקשור למתקפת חמאס על ישראל.

על פי הדיווחים בהולנד, כאשר נראים על המסך חמושים רעולי פנים, הוא מצביע לעברם וטוען לכאורה כי הוא אחד מהם. הפרסום התפשט במהירות ברשתות ועורר שאלות קשות באשר למשמעות דבריו - ובעיקר באשר לרקע שלו ולנסיבות הגעתו להולנד.

בשלב זה אין אישור לכך שהסטודנט אכן השתתף במתקפת 7 באוקטובר, ואין ראיה פומבית המאמתת את הטענה המשתמעת מהסרטון. גם בדיווחים ההולנדיים מודגש כי לא הוכח שדבריו נכונים. אלא שעצם האמירה, על רקע התמונות שבהן צפה, הספיקה כדי להצית סערה בקמפוס ומחוצה לו.

אוניברסיטת מאסטריכט הגיבה במהירות והודיעה על השעייתו הזמנית של הסטודנט. בהודעת האוניברסיטה נאמר כי הפרסום, התגובות אליו והמסרים שבאו בעקבותיו ברשתות החברתיות יצרו מצב שבו לא ניתן לשלול חשש ואי־שקט בקרב סטודנטים ועובדים.

משום כך, הסבירו במוסד האקדמי, הוחלט על ההשעיה הזמנית כדי לאפשר את המשך הפעילות בקמפוס ללא איום או הפרעה. האוניברסיטה גם הבהירה כי היא עצמה אינה הגוף המוסמך לחקור ולקבוע אם הטענה העולה מן הסרטון נכונה.

אבל הסיפור אינו מסתיים בסרטון. לפי האתר המקומי De Nieuwe Ster Maastricht, שפרסם את הפרשה, הסטודנט הגיע להולנד לאחר שאוניברסיטת מאסטריכט הייתה מעורבת בהליך שאפשר את הגעתו. לפי הדיווח, ב-8 באפריל הגישה האוניברסיטה בקשה לאישור שהייה זמני עבורו. הפרט הזה הפך את הפרשה מדיון על סרטון מקומם לשאלה ציבורית רחבה הרבה יותר: אילו בדיקות נערכו לפני כניסתו להולנד, ומה ידעו הרשויות והמוסד האקדמי על הרקע שלו?

הסערה מקבלת משנה תוקף משום שהסטודנט אינו דמות אנונימית לחלוטין ברשת. לחשבון האינסטגרם שלו עשרות אלפי עוקבים. העיתון דיווח גם על פרסומים נוספים בחשבונו, ובהם התייחסות לאחיו שמת בג'באליה.