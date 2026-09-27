ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר (ראשון) בצורה חשאית במטוס פרטי לאיחוד האמירויות, ונפגש באבו דאבי עם נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד - כך נחשף בחדשות 12.

על פי הדיווח, נתניהו שהה באמירויות לאורך כל היום, וניהל שיחות עם הנשיא האמירתי. שני מקורות שונים אישרו את הפרטים ואת עצם קיומה של הפגישה באבו דאבי.

הביקור הדרמטי והחריג במפרץ מתקיים ברקע הסערה הציבורית והפוליטית הגואה בישראל, סביב סוגיית ההתרעות הביטחוניות שניתנו לראש הממשלה נתניהו ערב מתקפת הטרור של 7 באוקטובר.

בלשכת ראש הממשלה מסרבים לפי שעה לספק פרטים או להתייחס לנושאים שנידונו בפגישה בין השניים באמירויות.