סגירת המעגל בכלא: בן גביר מול מתכנן פיגועי קו 18 צילום: דוברות

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נפגש בכלא עם חסן סלאמה, מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ומי שהורשע באחריות לשורת פיגועי התאבדות קטלניים שבהם נרצחו עשרות ישראלים.

במהלך המפגש פנה בן גביר לסלאמה והזכיר לו את הימים שלאחר הפיגועים, אז השתתף במחאות בדרישה לנקוט נגדו יד קשה. כעת, כשהוא מכהן כשר לביטחון לאומי, אמר בן גביר לסלאמה כי מבחינתו מדובר בסגירת מעגל וכי בכוונתו לפעול כדי שיוצא להורג.

סלאמה הוא אחד השמות המזוהים ביותר עם גל פיגועי ההתאבדות שטלטל את ישראל באמצע שנות ה־90. הוא היה מבכירי הזרוע הצבאית של חמאס ונמנה עם מתכנני שני פיגועי התופת באוטובוסים של קו 18 בירושלים, שבוצעו בהפרש של שבוע בפברואר ובמרץ 1996. עשרות בני אדם נרצחו ועשרות נוספים נפצעו בשני הפיגועים.

על פי גזר הדין בעניינו של מחמוד אבו-ורדה, שגייס את המחבלים המתאבדים, גיוסם נעשה בהתאם לתכנון מוקדם של חסן סלאמה ומוחמד דף. ב-25 בפברואר 1996 התפוצץ מחבל באוטובוס קו 18 בירושלים ורצח 24 בני אדם. באותו יום בוצע גם פיגוע בצומת אשקלון, שבו נרצחה חיילת צה"ל חופית אייש. שבוע לאחר מכן, ב-3 במרץ, התפוצץ מחבל נוסף בקו 18 בירושלים ורצח 20 בני אדם נוספים.

סלאמה פעל באותם ימים במסגרת הזרוע הצבאית של חמאס. לאחר חיסולו של יחיא עייש בינואר 1996, הטיל עליו מוחמד דף לקדם פיגועי נקמה נגד ישראל. קודם לכן גורש סלאמה ללבנון, שם עבר הכשרה צבאית ולמד, בין היתר, את תחום מטעני החבלה.

המצוד אחריו הסתיים במאי 1996. כוח צה"ל איתר אותו באזור חברון, ירה בו ופצע אותו, ובהמשך הוא נעצר והועמד לדין בישראל. בית הדין הצבאי הרשיע אותו וגזר עליו 46 מאסרי עולם מצטברים ועוד 20 שנות מאסר. מסמך של האו"ם המתעד את גזר הדין מציין כי הוא הורשע באחריות לשלושה פיגועי התאבדות שבהם נהרגו 46 בני אדם וכ־90 נפצעו. אחד מחברי הרכב השופטים אף סבר אז שיש לגזור עליו עונש מוות.

גם לאחר עשרות שנים מאחורי הסורגים נותר סלאמה דמות בולטת בחמאס. בשנת 2023 הושק ברצועת עזה ספר שכתב בכלא תחת השם "האוטובוסים עולים באש", העוסק בפיגועים שבוצעו כנקמה על חיסול יחיא עיאש. ההשקה נערכה בטקס של הזרוע הצבאית של חמאס בהשתתפות בכירי ארגון הטרור.