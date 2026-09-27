באירוע חגיגי שקיימה היום (ראשון) מועצת הר חברון, צוין צעד משמעותי בפיתוח וחיזוק גוש מערב יהודה: עלייתם לקרקע והקמתם של ארבעה יישובים חדשים באזור, זאת לאחר כ-30 שנה שלא קמה התיישבות חדשה בחבל ארץ זה.

האירוע ציין את הקמתם בפועל של היישובים מקדה (דורן) וכרמי יהודה, לצד ההיערכות לעלייתם הקרובה לקרקע של היישובים מגד ומעלה ענב, אשר יצטרפו ליישובים הקיימים.

בטקס השתתפו שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ', שר המשפטים יריב לוין, שרת החדשנות גילה גמליאל, שרת ההתיישבות אורית סטרוק, נציגי תנועת אמנה, ראשי החטיבה להתיישבות ומאות מתושבי האזור.

ראש מועצת הר חברון, אלירם אזולאי, בירך על המהלך והדגיש: "ההתיישבות במערב יהודה היא לא רק מימוש הזכות ההיסטורית על ארצנו, אלא עוגן אסטרטגי וביטחוני ראשון במעלה לכל מרחב השפלה והדרום. יחד עם שותפינו בממשלה ובתנועות ההתיישבות, אנו מובילים מהלך היסטורי של פיתוח, צמיחה וקביעת עובדות בשטח שיבטיחו את עתיד האזור לדורות קדימה".

השר סמוטריץ' הוסיף: "אנחנו ממשיכים את מהפכת ההתיישבות שמשמעותה לעקור את הרעיון הנורא של הקמת מדינת טרור בלב מדינת ישראל, ובונים את רצועת הביטחון של קריית גת, קריית מלאכי, אזור לכיש ובאר שבע".