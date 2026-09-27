ראש השב"כ, דוד זיני, אישר הצמדת אבטחה של היחידה לאבטחת אישים בארגון ליו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט, כך דווח בכאן חדשות.

בימים הקרובים יוחלט בשב"כ מה יהיה המתווה המדויק להפעלת האבטחה, והיחידה הממלכתית לאבטחת אישים תחל לאבטח את איזנקוט בפועל.

החלטתו של זיני התקבלה שבועות ספורים לאחר שוועדת השרים לענייני שב"כ הסמיכה אותו לקבל את ההכרעה בנוגע לשאלת הצמדת האבטחה לאיזנקוט.

לעומת זאת, לגבי יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, ראש השב"כ טרם קיבל החלטה סופית.

שאלת אבטחתו של גולן נמצאת עדיין בדיונים פנימיים ובמערכת הערכות המצב בארגון, על רקע טענות לאיומים שונים שהופנו נגדו בתקופה האחרונה.