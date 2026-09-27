צוללת אח"י 'דרקון' | את"צ

מאחורי אח"י 'דרקון', שנכנסה לשערי בסיס זירת חיפה, סיפור שהחל כבר בסוף שנות ה-80 וכעת פרק משמעותי בו מגיע לסיומו, בצוללת שמעניקה לצה"ל יכולות חדשות - ומהמתקדמות בעולם.

לפני כארבעה עשורים שיתוף הפעולה בין ישראל לגרמניה בתחום הצוללות יצא לדרך, מה שהוביל להולדתה של משפחת ה'דולפין' ולכניסתן לשירות בזרוע הים. מאז, הלך והתפתח הדגם - מהצוללות הראשונות בפרויקט, דרך הדורות המתקדמים יותר, ועד ל'דרקון'.

"הגעתה לישראל היא בעצם השלב האחרון בתהליך", פותח סא"ל ע', רע"ן צוללות במחלקת את"ם בזרוע הים, "ובמהלכו, נבנתה לא רק הצוללת עצמה, אלא גם המעטפת שתאפשר לה להפוך לחלק מהמערך של שייטת 7 - מבניית צוות ייעודי ועד להקמת תשתיות ומקומות עגינה מיוחדים".

במשך כל אותה תקופה, אנשי זרוע הים ליוו את הבנייה מקרוב: "זו עבודה ארוכה ומורכבת. היא מכילה המון פרטים קטנים שצריכים כולם להתחבר בסוף יחד".

ובמקביל, נערכו גם לקליטת הצוללת בחיפה והתאימו את התשתיות הקיימות למאפייניה הייחודיים. "יש דברים שמבינים רק כשמסתכלים עליה - ורואים שהיא אחרת מכל מה שהיה לנו עד כה", הוא מתאר עד כמה שניתן לחשוף.

המבנה של ה'דרקון' דרש שינויים כך שתוכל להיכנס לבסיס, להיקשר ולהתחיל את תהליך הקליטה בצורה המיטבית מיד עם ההגעה. ולצד זה, התבצעו גם הכנות בהיבט הטכנולוגי - להטמעת המערכות החדשות שהגיעו יחד איתה.

ה'דרקון' היא הצוללת השישית בישראל, והשלישית והאחרונה ב'משפחת הדולפין', אך היא בהחלט אינה זהה לקודמותיה. אחד ההבדלים המרכזיים, הוא מנגנון ההנעה שאינו תלוי באוויר החיצוני, ומאפשר להישאר זמן ממושך יותר במעמקי הים.

"יש בצוללת הזו הרבה חידושים", מסביר סא"ל ע', "וכשאתה מקבל מכלול כזה מתקדם וייחודי אתה צריך לדעת גם איך להפעיל אותו, לתחזק אותו ולהעניק לו את התנאים הנדרשים כדי לתפקד כמו שצריך".

במשך מספר שבועות הצוללת עשתה את דרכה מגרמניה לישראל במצולות, כשעל סיפונה אנשי הצוות שילוו אותה גם בהמשך דרכה בשייטת 7.

ותוך כך, קיבלה ההפלגה משמעות נוספת, כאשר עברו בדיוק מעל המקום שבו טבעה אח"י דקר, שם קיימו טקס לזכר 69 אנשי הצוות שנספו. "האירוע הזה חרוט לכולנו בראש כצוללנים. כל מה שאנחנו עושים הוא גם לזכרם של הנופלים, כשהם לנגד עינינו. והחיבור נוכח אפילו בשילוב של האותיות בשמה של ה'דרקון'", משתף סא"ל ע'.

כעת, הצוללת תעבור תהליך מהיר של קליטה ולאחר מכן השתלבות בשייטת 7 - החל מהחלפת בעלי התפקידים ובניית הצוות, ועד להכנתה לפעילות. "אנחנו קוראים לזה 'מבצע מהיר'", מפרט סא"ל ע', "זאת אומרת שהצבנו יעד: בטווח זמן של שבועות ספורים, הצוללת הזו תהפוך להיות חלק מהסד"כ המבצעי".

ובמקביל, הפרק הבא כבר מתחיל להיכתב: "לאחר כמעט 40 שנה של עבודה בפרויקט צוללות ה'דולפין', אנחנו מתקדמים לדור הבא - פרויקט 'דקר', שנמצא ברגעים אלו בתהליכי תכנון בגרמניה וצפוי ללוות את המערך בעשורים הבאים".