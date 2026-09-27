ח"כ מעוז: "הכול מתחיל בחינוך" צילום: דוברות

שמחת בית השואבה התקיימה הערב (ראשון) בישיבת הר המור בירושלים, במעמד נשיא הישיבה הרב צבי טאו, ראש ישיבת מצפה רמון הרב צבי קוסטינר, יו"ר נעם לישראל ח"כ אבי מעוז, רבנים, אישי ציבור ומאות מתלמידי הישיבה.

במהלך הערב נשא ח"כ מעוז דברים ועסק באתגרים העומדים בפני מדינת ישראל, תוך הדגשת החשיבות של חיזוק הזהות היהודית והלאומית.

לדבריו, "המערכה על דמותה של מדינת ישראל אינה מסתיימת בביטחון או בכלכלה, אלא מתחילה בשאלה איזה דור מחנכים, אילו ערכים מנחילים לו ומהי הזהות שעליה מבקשים לבנות את המדינה".

מעוז התייחס בדבריו גם לתפקידה מפלגתו בתוך המחנה הלאומי, ואמר כי "לצד העיסוק הנדרש בביטחון ובממשילות, חייב הימין להציב במרכז את החינוך, הזהות היהודית והמאבק המתמשך על דמותה של החברה בישראל".